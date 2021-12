Ne présumez jamais que votre adversaire est dans les cordes

Lewis Hamilton ne présume pas que Max Verstappen et Red Bull sont « dans les cordes » et pense qu’il n’est jamais bon de le faire.

Les Mercedes Le pilote traîne le Néerlandais de huit points avec seulement deux manches à disputer de la campagne 2021, mais l’élan est vraiment avec lui-même et son équipe.

Ils ont simplement été trop forts pour Verstappen et Red Bull ces derniers temps, le septuple champion du monde remportant les deux dernières manches et étant confortablement plus rapide que quiconque dans les deux.

Malgré cela, il ne prend rien pour acquis et est prêt à une résurgence, même s’il pense que son équipe est la plus forte.

« Je ne pense pas qu’il soit toujours bon de supposer que votre adversaire est dans les cordes », a-t-il déclaré en Arabie saoudite selon Sky Sports.

« À maintes reprises, ils reviennent en force à chaque course, nous devons donc supposer qu’ils vont revenir en force ce week-end et nous devons tout donner. C’est donc ce que nous avons fait.

« Nous avons préparé le mieux possible avec ces inconnues [of the circuit] et je crois vraiment que nous sommes la meilleure équipe.

Les situations des deux rivaux pour le titre ne pourraient pas être plus différentes, Verstappen cherchant à remporter son premier championnat du monde tandis que Hamilton vise une huitième place, un record.

Bien qu’il ait déjà triomphé à sept reprises, le Britannique dit que ce serait différent cette fois-ci en raison de la nature record de l’exploit et du fait qu’il a été dans un combat extrêmement serré avec une autre équipe pour la première fois dans l’hybride ère.

« C’est différent dans un sens, parce que nous avons deux équipes incroyablement proches », a-t-il déclaré.

« C’est différent parce qu’en tant qu’équipe, nous nous battons en territoire inconnu. Personne n’a jamais remporté huit titres, équipe ou pilote, donc c’est assez frais et nouveau.

Cependant, alors que ce serait peut-être sa plus grande réussite à ce jour, il dit qu’il est plus détendu que jamais.

« D’un autre côté, je suis plus détendu que je ne l’ai jamais été », a-t-il ajouté.

«Je pense parce que je suis là depuis longtemps. Ce n’est pas mon premier… Je me souviens comment c’était avec mon premier championnat, et même mon deuxième et mon troisième les nuits blanches et tout le reste.

« Je suis plus froid envers moi-même et je m’applique mieux que jamais. Je sais que je ne peux pas changer le passé, tout ce que je peux faire c’est me préparer du mieux que je peux. Je sais à 100% que je l’ai.