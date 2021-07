L’économiste lauréat du prix Nobel Milton Friedman a déclaré en plaisantant que “rien n’est aussi permanent qu’un programme gouvernemental temporaire”. Si seulement il avait su à quel point cela s’avérerait approprié pendant une pandémie.

Bien sûr, Friedman ne voulait pas dire que les expansions du pouvoir et du contrôle du gouvernement sur l’économie ne soient jamais annulées ou abrogées. Juste que nous devons nous méfier des programmes ou interventions « temporaires » promis, car il y aura inévitablement une forte poussée pour leur perpétuation. Nous assistons à ce phénomène en temps réel alors que les politiciens de Washington poussent – ​​encore une fois – à étendre l’arrêt du gouvernement fédéral sur les expulsions à l’échelle nationale.

Le soi-disant « moratoire sur les expulsions » en question a été initialement mis en œuvre par le Congrès en mars 2020, puis étendu de manière drastique et unilatérale par les Centers for Disease Control en septembre 2020. (Oui, sous l’administration Trump.) Il a rendu les locataires inférieurs à un certain revenu. seuil immunisé contre l’expulsion même s’ils ne payaient pas leur loyer, à condition de fournir un avis écrit et d’invoquer certaines excuses. Les propriétaires qui violent le moratoire ont été menacés d’amendes pouvant aller jusqu’à 100 000 $ et de peines de prison. Ils étaient cependant toujours autorisés à expulser des locataires dans un ensemble restreint de circonstances, comme les locataires qui se livraient à des activités criminelles ou mettaient en danger la sécurité publique.

Après que l’administration Biden a pris le contrôle en janvier 2021, elle a de nouveau prolongé le diktat national soi-disant «temporaire». Le moratoire est censé expirer samedi 31 juillet. Pourtant, les politiciens de Washington se mobilisent à nouveau pour renouveler l’ordre.

Le président Biden a appelé le Congrès à adopter une loi l’étendant, après que la Cour suprême a suggéré qu’il ne pouvait pas être renouvelé unilatéralement. Pendant ce temps, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que «la prolongation du moratoire sur les expulsions est un impératif moral». Au moment où j’écris ce bulletin, le Congrès envisage une législation pour l’étendre.

Mais malgré la rhétorique hautaine des politiciens, renouveler cette mesure drastique serait une énorme erreur.

D’une part, le soi-disant moratoire a toujours été une prise de pouvoir constitutionnellement suspecte. Pensez juste à ceci : le directeur du CDC, un bureaucrate non élu, a cité une loi vague pour émettre unilatéralement un mandat saisissant essentiellement des millions de propriétés de propriétaires et soumettant ces propriétés à une occupation non rémunérée.

C’est comme si le CDC décidait que n’importe qui pouvait aller dans une épicerie, remplir son chariot et sortir sans payer. Il a effectivement annulé les contrats des personnes et saisi leurs biens. Il l’a fait sans leur fournir la «juste compensation» requise par la clause sur les recettes de la Constitution.

« CDC s’insérant dans des contrats de location privés, transférant effectivement le contrôle de la propriété privée du propriétaire légitime au locataire, est peut-être l’action la plus socialiste que notre gouvernement ait prise depuis des décennies… et sans acte du Congrès ! » Le membre du Congrès Thomas Massie a déploré sur Twitter. « Les contrats de location sont régis par le droit de l’État. Il n’y a aucune autorité fédérale pour les renverser. L’ordonnance du CDC est un affront à l’état de droit.

« Le CDC n’a pas le pouvoir de le faire », a également écrit le sénateur Rand Paul à l’époque. “C’est un précédent dangereux et une mauvaise politique.”

Le CDC n’a pas le pouvoir de le faire. C’est un précédent dangereux et une mauvaise politique. https://t.co/Gcz0ZmUtZh – Sénateur Rand Paul (@RandPaul) 3 septembre 2020

Ainsi, dès le départ, le moratoire sur les expulsions était une mauvaise idée et une dangereuse prise de pouvoir. Mais cela a également créé une catastrophe économique et a pesé injustement sur toute une classe d’Américains.

Contrairement à l’idée reçue, les propriétaires ne sont pas tous des riches ou des méga-entreprises. Beaucoup sont des Américains de la classe moyenne ou ouvrière qui possèdent une ou deux petites propriétés, ou peut-être même simplement possèdent une maison multifamiliale et louent la partie qu’ils n’occupent pas. Souvent, les propriétés locatives sont les investissements de retraite de ces personnes et sont cruciales pour leur sécurité financière à long terme.

Le gouvernement fédéral a essentiellement réquisitionné leur investissement, les a forcés à le donner gratuitement et les a laissés faire face aux résultats catastrophiques.

Cela a eu des conséquences imprévues perverses. Par exemple, il y a quelques mois, j’ai interviewé une propriétaire, l’analyste politique libertaire Jen Sidorova, qui a laissé plusieurs de ses logements locatifs vides en raison du moratoire.

« J’ai dû renflouer ma propre propriété parce que [my renters] savaient qu’ils pouvaient simplement rester et ne pas payer », a-t-elle déclaré. « J’ai un locataire [out of four units] c’est quand même payant. Pour les deux unités que j’ai vacantes, je ne les loue en fait pas. Je pense que c’est un autre problème avec le moratoire : les propriétaires vont garder leurs unités parce qu’il n’y a aucun moyen de [expletive] Je peux me permettre de soutenir d’autres personnes.

De même, le moratoire a laissé une énorme somme de 21 milliards de dollars de loyers impayés accumulés. Chaque fois que la commande expire finalement, des factures écrasantes viendront à échéance. Ils mettront en faillite les locataires délinquants, laisseront les propriétaires dans l’embarras ou, malheureusement, seront répercutés sur les contribuables via un plan de sauvetage.

Plus le moratoire sur les expulsions se prolonge, plus ce dysfonctionnement s’amplifie. Bien sûr, cela ne fait que donner aux politiciens plus d’incitation à l’étendre à perpétuité pour éviter d’avoir à faire face aux retombées de leurs mauvaises décisions politiques. Le perdant ultime d’une telle lâcheté, cependant, ce sont les contribuables américains. N’oubliez pas que la prochaine fois que vous entendrez le mot « temporaire » attaché à une proposition de nouveau programme gouvernemental.

