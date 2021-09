Ne protégez pas les investisseurs particuliers ; ce n’est pas le rôle du régulateur de les conseiller sur des valorisations floues

Le fait est que les investisseurs particuliers doivent se débrouiller seuls ; il n’appartient pas au régulateur de les conseiller.

Les gros volumes de transactions sont toujours bons pour le marché car ils aident à réduire la volatilité. Dans cette mesure, les gros volumes de transactions sont utiles ; d’un pic de 10 490 actions crore en juin, les volumes moyens quotidiens sur le marché au comptant (ESB et NSE) sont tombés à 6 826 actions crore en août. Mais cela reste supérieur aux volumes observés en septembre 2020. Les investisseurs de détail, pense-t-on, représentent une partie de ces volumes, soit près de 40 à 45 %, soit plus que la part de l’année dernière. Cela a apparemment suscité des inquiétudes étant donné que les indices boursiers montent en flèche et, avec eux, les valorisations.

Contrairement aux marchés développés, où les particuliers investissent via des fonds communs de placement, le culte des actions est fort en Inde. L’émergence des maisons de courtage en ligne – qui, selon certaines estimations, contrôlent 40 à 45 % des volumes – a facilité la mise en jeu des actions. Que tout ce qu’ils touchent se transforme en or, grâce aux liquidités qui circulent, les rend encore plus enthousiastes.

Mais, si les marchés tournent et qu’ils perdent de l’argent – ​​ou leurs chemises – ils n’auront qu’eux-mêmes à blâmer. Ils ne peuvent s’attendre à aucun filet de sécurité. L’abondance de liquidités incite à investir davantage dans les actions à un moment où les taux d’intérêt réels restent négatifs. Cela a fait grimper les valorisations, mais il est difficile de dire si elles sont étirées ou justifiées ; Les actions d’aujourd’hui peuvent sembler extrêmement surévaluées, mais le fait est qu’elles semblaient surévaluées même il y a six mois. L’optimisme s’est accru après que India Inc a obtenu des résultats splendides pour l’exercice 21 malgré la perte de trois ou quatre mois à cause de la pandémie, et n’a pas diminué après les résultats quelque peu calmes du trimestre de juin.

En fait, les chiffres ont connu des améliorations modérées. Kotak Institutional Equities (KIE) a augmenté ses estimations de bénéfices nets pour l’ensemble de sociétés Nifty-50, pour les exercices 2022 et 2023, de 0,4% et 0,8%, respectivement, par rapport au début de la saison des résultats du premier trimestre de l’exercice 22. La maison de courtage s’attend à 31 % au cours de l’EX22, suivi de 14 % au cours de l’EX23, grâce à une reprise économique robuste et à des rendements obligataires stables/modérément plus élevés. En tant que tel, le Nifty est évalué à un rapport cours/bénéfice (P/E) d’une nuance supérieur à 23 fois les bénéfices estimés pour l’EX22 et à un P/E d’un peu plus de 20 fois pour les bénéfices FY23.

Ces multiples peuvent sembler riches par rapport au passé, mais l’environnement mondial a changé. L’Inde fait partie des économies à la croissance la plus rapide au monde, et le potentiel de croissance est énorme ; ce n’est peut-être pas vrai pour toutes les plus de 3 000 sociétés cotées, mais c’est certainement vrai pour un très vaste univers.

Il n’est donc pas surprenant que des marques fortes – Asian Paints, par exemple – commandent des multiples de près de 100. Les investisseurs ne semblent pas se soucier du fait que les bénéfices de Nifty pour l’année en cours seront faussés par les contributions du secteur financier, qui devrait contribuent un peu moins de 30% des bénéfices supplémentaires, et l’espace des métaux et de l’exploitation minière, qui devrait contribuer à 36%. Tant que tout le monde respecte les règles, il ne devrait y avoir aucun problème. SEBI doit garder une vigilance stricte.

