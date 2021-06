Ne purgez pas les données Covid ; Même la suppression légitime brouille davantage la controverse sur l’origine

La Chine, pour sa part, doit se rendre compte que les recherches médico-légales continueront d’en révéler davantage sur la pandémie, même si les données sont effacées (comme la base de données des virus collectées par WI/V), que ce soit innocemment ou avec des intérêts particuliers.

La semaine dernière, les principaux médias américains ont rapporté que des chercheurs chinois avaient demandé la suppression des données de séquence génétique du SRAS CoV-2 qu’ils avaient soumises à une base de données gérée par une filiale des National Institutes of Health (NIH), à la suite de quoi les données ont été supprimées. Cela a été révélé après que Jesse Bloom, chercheur au Fred Hutchinson Cancer Research Center, a affirmé dans un article scientifique non révisé qu’il avait déterré les données manquantes et que les données pourraient probablement soutenir l’affirmation de nombreux (scientifiques et roturiers) que la pandémie de Covid-19 n’est pas originaire du marché des fruits de mer de Huanan à Wuhan. Les critiques de Bloom, en revanche, affirment que les séquences récupérées ajoutent peu à ce que l’on sait déjà sur le virus et l’affirmation selon laquelle les chercheurs chinois ont demandé la suppression des données pour “obscurcir son existence” est absurde puisque les données ont été publiées par eux. dans une autre plate-forme.

Alors que Bloom dit qu’il n’a aucun parti pris envers l’hypothèse d’origine – que la pandémie était un cas de zoonose, ou était un cas de fuite du virus de l’un des meilleurs laboratoires de recherche de Chine, l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) – il affirme que les données qu’il a récupérées devraient montrer que le virus circulait dans la population de Wuhan bien avant ce que prétend la Chine. Gardez à l’esprit que Bloom (Rapports scientifiques) a aidé à organiser une lettre publique de scientifiques critiquant les inférences de l’enquête sur l’origine de l’OMS.

L’origine de la pandémie a toujours été controversée et intensément politisée. Cependant, il semble y avoir un consensus croissant dans le monde développé sur l’enquête à ce sujet, l’administration Biden ordonnant une enquête de renseignement – vis-à-vis de l’enquête d’origine étant considérée jusqu’à présent comme une demande largement républicaine – et le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, exprimant scepticisme sur les conclusions de l’enquête d’origine OMS-Chine plus tôt cette année.

En effet, les experts américains ont averti que l’établissement de l’origine est essentiel et, à défaut, le monde n’aura pas les connaissances nécessaires pour bloquer des pandémies similaires à l’avenir. L’Inde s’est également jointe à l’appel à une enquête d’origine transparente et rigoureuse, alors même qu’un couple de scientifiques indiens s’est joint aux efforts indépendants pour le faire. L’exercice de Bloom montre que les données archivées en dehors de la Chine peuvent toujours être essentielles pour sonder l’origine de Covid-19, même si les implications de celles-ci peuvent ne pas toujours être claires ou même être vivement contestées.

La demande de suppression des chercheurs chinois a peut-être été légitime ou non, mais le besoin est maintenant de préserver toutes les données pertinentes, même les données qui peuvent ne pas être aussi robustes que souhaité, ne serait-ce que pour permettre à ces données d’être examinées et jetées dans la quête de déterminer l’origine de la pandémie. À cette fin, le NIH et les autres dépositaires de la recherche sur Covid-19 devront protéger toutes les soumissions et les données rassemblées même si leur véracité est examinée ultérieurement. La Chine, pour sa part, doit se rendre compte que les recherches médico-légales continueront d’en révéler davantage sur la pandémie, même si les données sont effacées (comme la base de données des virus collectées par WI/V), que ce soit innocemment ou avec des intérêts particuliers.

