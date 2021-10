« Ne réduit pas ma stature »: Maneka Gandhi minimise la non-inclusion dans le panel exécutif national du BJP

Le BJP avait récemment annoncé son exécutif national de 80 membres, Varun Gandhi et Maneka Gandhi étant parmi ceux remplacés par une nouvelle génération de dirigeants.

Quelques jours après avoir été exclue du comité exécutif national du BJP, la députée Maneka Gandhi a déclaré lundi qu’elle était satisfaite d’être dans le parti depuis 20 ans et que sa non-inclusion dans le panel ne réduisait pas sa stature.

«Je suis satisfait d’être dans le BJP depuis 20 ans. Ne pas faire partie de l’exécutif ne réduit pas sa stature. Ma première religion est de servir. Il est plus important que j’obtienne une place dans le cœur des gens », a déclaré Gandhi lorsqu’on lui a demandé de ne pas inclure son nom avec celui de son fils et député de Pilibhit Varun Gandhi au sein du comité exécutif du parti.

« Il y a d’autres hauts dirigeants qui n’ont pas non plus de place au comité exécutif. Les nouvelles personnes devraient également avoir une opportunité. Je suis consciente de mes devoirs et servir les gens de ma circonscription est mon premier devoir », a-t-elle souligné.

Le BJP avait récemment annoncé son exécutif national de 80 membres avec des gens comme Varun Gandhi et Birender Singh, qui ont pris une position sympathique avec les agriculteurs qui protestaient contre les trois lois agricoles du Centre, et Maneka Gandhi étant parmi ceux qui ont été remplacés par une nouvelle génération de dirigeants .

Cette évolution intervient à un moment où les partis d’opposition ciblent le BJP au pouvoir pour le meurtre de huit personnes, dont quatre agriculteurs, à Lakhimpur Kheri, dans l’Uttar Pradesh, le 3 octobre. Varun Gandhi avait publié une prétendue vidéo de l’incident et déclaré que les manifestants ne pouvaient être réduit au silence par le meurtre.

« La vidéo est très claire. Les manifestants ne peuvent pas être réduits au silence par le meurtre. Il devrait y avoir une responsabilité pour le sang d’agriculteurs innocents et la justice devrait être rendue avant que le message d’arrogance et de cruauté n’entre dans l’esprit de chaque agriculteur », avait tweeté le député de Pilibhit.

Il avait également écrit une lettre au ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, exigeant l’identification immédiate des suspects de l’incident et l’enregistrement du cas de meurtre et une enquête par le Bureau central d’enquête (CBI) sous la supervision de la Cour suprême.

