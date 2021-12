Ne regardez pas au-dessus de Netflix a une scène clé que vous avez peut-être manquée | Divertissement

Ne regardez pas au-dessus a quelques-unes de ces scènes qui sont devenues si à la mode ces dernières années, deux moments pendant et après le générique d’ouverture.

le grand phénomène de ce Noël dans le monde du streaming c’est Ne regardez pas au dessus. Il est étrange que ce ne soit pas une série ou un film de super-héros, mais cette comédie a immédiatement touché les téléspectateurs et est l’une des plus commentées sur les réseaux sociaux ces derniers jours, bien que tous les téléspectateurs ne l’ont pas vu dans son intégralité.

Ne cherchez pas ça vaut le coup et il y a plusieurs raisons de le voir, De la satire dénonçant l’intrigue à l’incroyable casting avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothée Chalamet… Mais aussi pour tout ce qui se raconte et une multitude de scènes mémorables.

Cependant, ce long métrage apocalyptique a des scènes comme celles des films Marvel : l’histoire ne s’arrête pas une fois les titres génériques arrivés, en plus pas une mais deux fois. Quelque chose que les plus impatients n’auront pas apprécié.

Si vous aimez les séries comme Friends, The Sopranos ou Game of Thrones, HBO Max les a et bien d’autres dans son catalogue.

Garde en tête que Netflix propose toujours de passer à d’autres contenus lorsque les crédits arrivent, mais si ce n’est pas le cas, c’est qu’il y a quelque chose à voir. Avec Don’t Look Up, il faut rester assis pendant que la liste des participants au film défile, car il y a deux moments qui se dévoilent.

La plupart des téléspectateurs ont atteint la première scène qui, sans trop en révéler, a à voir avec l’atterrissage d’un navire sur une planète et ce qui se passe après. Quelque chose que seuls ceux qui ont suivi les dialogues entre le président et le PDG de l’entreprise technologique comprendront parfaitement.

Cependant, quelques minutes plus tard et après tous les crédits il y a une autre scène particulièrement comique avec le fils du président, qui est aussi chef d’état-major. Nous ne le décrirons pas car une blague est toujours mieux à apprécier complètement et perd de la grâce lorsqu’elle est racontée, mais nous vous assurons qu’elle vaut la peine d’être vue.

Comme vous pouvez toujours revoir le film sur Netflix si vous êtes abonné, nous vous recommandons de mettre ces deux scènes finales. Ils ne se heurtent pas à ce qui est vu dans le reste de l’histoire et ils fonctionnent très bien comme moments comiques. C’est pourquoi le film a eu de si bonnes critiques.