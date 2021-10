Ne regardez peut-être pas Netflix pendant le départ des employés trans

Photo : Rodin Eckenroth (.)

Aujourd’hui, les employés trans et alliés de Netflix se retirent après que la société a publié et fortement promu, encore un autre spécial transphobe de Dave Chapelle. Ce débrayage s’accompagne également d’une liste de revendications d’employés de Netflix profondément insatisfaits de l’état actuel de l’entreprise. Ces demandes comprennent un investissement accru dans des projets menés par des artistes trans, un engagement envers des pratiques d’embauche plus diversifiées et des clauses de non-responsabilité pour le contenu transphobe sur la plate-forme. (Les demandes du groupe n’incluent pas le retrait de la spéciale Chapelle.)

De toute façon, il ne sert à rien de retirer la spéciale de Chapelle. Les débrayages de Netflix ne sont pas, comme l’a dit Terra Field, un ancien employé de Netflix suspendu, une infraction. Malgré la façon dont elle est souvent présentée par les auteurs, la réponse négative à la transphobie concerne rarement l’offense. La plupart du temps, il s’agit de dégoût. L’offense n’est pas dangereuse, le dégoût l’est.

Être un objet de dégoût, c’est s’exposer à la violence. Les gens ne réfléchissent pas souvent avant d’écraser des insectes après tout, parfois ils le font, et c’est pire. Chapelle est, comme de nombreux transphobes, constamment dégoûté des personnes trans, de nos corps et de nos désirs en particulier.

Des offres spéciales comme celle-ci, qui attirent l’attention sur notre existence, notre pouvoir supposé et la prétendue erreur de notre corps, rendent la vie des trans plus difficile. Avec une meilleure visibilité des personnes trans dans les médias, nos vies sont devenues à la fois plus et moins dangereuses. Les cis sont désormais conscients de notre existence, et ceux qui nous haïssent recherchent activement de nouveaux corps vers lesquels diriger leur dégoût. Nous sommes plus visibles, mais peut-être que la personne moyenne nous déteste moins qu’elle ne l’aurait fait il y a quelques décennies. Nous sommes moins méprisés mais plus faciles à imaginer.

Les demandes des employés concernant le financement du contenu découlent de cette réalité. Dans l’état actuel des choses, les personnes trans deviennent plus visibles sans être proportionnellement moins ridiculisées. Les histoires trans et leur normalisation remplissent les deux fonctions. Ils nous humanisent et nous rendent si visibles que nous devenons, pour emprunter une expression à Disco Elysium, une autre partie du « grand monde transparent ».

Alors au lieu de regarder Netflix aujourd’hui, allez chercher quelque chose fait par une personne trans… et ensuite soyez normal à ce sujet.