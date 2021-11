Ne renoncez pas aux PPA ; Une marge de renégociation peut être créée, mais avec des pénalités

Après tout, les États pourraient faire défaut sur les paiements pour l’électricité achetée, laissant les entreprises pas mieux loties.

Après l’Andhra Pradesh, le Gujarat et l’Uttar Pradesh, le Pendjab aurait eu des démêlés avec des producteurs d’énergies renouvelables. Alors qu’AP recherche une forte baisse des tarifs, le Gujarat, sans annuler purement et simplement un PPA, a suspendu la signature de PPA avec les gagnants pour environ 700 MW de capacité solaire. En juin, UP s’est abstenu de signer des PPA pour 150 MW d’énergie solaire avec les gagnants de l’enchère inversée tenue en février de l’année dernière.

Aujourd’hui, l’Agence de développement de l’électricité du Pendjab (PEDA) essaierait de négocier une réduction des tarifs avec les producteurs d’énergie éolienne et solaire. Certes, les tarifs négociés par PEDA via les PPA entre 2013 et 2016 sont bien plus élevés, plus proches de 7 Rs par unité, que les tarifs de 2 à 2,60 Rs par unité actuellement découverts par appel d’offres. Mais ces décisions commerciales doivent être honorées, le caractère sacré des contrats doit être respecté. Dans le cas du Pendjab, les revenus de près de 1 000 MW de capacité solaire seraient touchés, de même que les finances des producteurs ; cela pourrait conduire à des défauts de paiement pour les prêteurs.

Une répétition des événements d’Andhra Pradesh à la mi-2019 est évitable. À l’époque, le gouvernement nouvellement élu avait cherché unilatéralement à réviser les PPA (contrats d’achat d’électricité) avec les producteurs d’énergie renouvelable dans le but de les amener à réduire les tarifs. En fait, même après la suspension du tribunal, le gouvernement AP n’a pas reculé et a décidé d’aller de l’avant avec la révision de quelque 8 000 MW de capacité. Les tribunaux ont mis beaucoup trop de temps à régler l’affaire; l’affaire est pendante devant la Haute Cour d’Amaravati.

Nous devons respecter les capitaux, étrangers et locaux ; son absence pourrait bloquer l’objectif de 175 giga-watts de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2022. Il ne s’agit pas seulement d’énergie renouvelable, le gouvernement du Pendjab chercherait à retravailler les AAE pour deux centrales thermiques. À un certain niveau, il ne semble pas tout à fait déraisonnable que les États veuillent renégocier les tarifs, étant donné qu’ils sont à court de ressources. De plus, les tarifs se sont effondrés au cours des trois ou quatre dernières années. Mais cela pose un risque énorme pour l’entreprise, et les entreprises feraient bien de prévoir de tels risques dans l’accord. Après tout, les États pourraient faire défaut sur les paiements pour l’électricité achetée, laissant les entreprises pas mieux loties.

Dans ce contexte, le Centre a fait preuve de détermination à sanctionner les discos gérés par l’État qui n’ont pas rempli leurs obligations de paiement à temps. Le ministère du pouvoir a récemment invoqué les accords tripartites rarement utilisés entre lui-même, RBI et les gouvernements des États respectifs. Cela a été fait au nom de NTPC pour récupérer l’électricité due au genco du Karnataka, du Tamil Nadu et du Jharkhand. C’était un rap bien nécessaire puisque les États ont, pendant longtemps, tenu pour acquis que les retards seraient pardonnés.

Malgré plusieurs projets visant à relancer la santé des discothèques, tous financés par le Centre, les États n’ont pas réussi à se réformer. Tout comme les gencos étatiques, les acteurs du secteur privé méritent eux aussi d’être protégés. Si des possibilités de renégociation peuvent être créées dans les accords, certaines dispositions pénales doivent être inscrites au crayon. Les États doivent payer pour les mauvaises décisions, la renonciation aux accords est inacceptable.

