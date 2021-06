“Ne répandez pas la confusion”: Smriti Irani répond après que Rahul Gandhi a demandé au gouvernement d’autoriser les vaccinations sans rendez-vous

in

Répondant au tweet de Rahul Gandhi, le ministre de l’Union Smriti Irani a déclaré que le Centre avait déjà autorisé les États à faciliter les enregistrements sans rendez-vous pour la vaccination.

L’inscription obligatoire sur le portail CoWIN du Centre devenant le dernier point d’éclair entre le Centre et les partis d’opposition, le chef du Congrès Rahul Gandhi a déclaré aujourd’hui que même ceux qui n’ont pas accès à Internet ont le droit à la vie et que le gouvernement devrait autoriser les vaccinations sans rendez-vous pour eux. « L’inscription en ligne ne suffit pas pour le vaccin. Toute personne se rendant au centre de vaccination doit se faire vacciner. Le droit à la vie appartient même à ceux qui n’ont pas Internet », a-t-il déclaré dans un tweet en hindi.

के लिए सिर्फ़ en ligne रेजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं। सेंटर पर sans rendez-vous करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटर्नेट नहीं है। – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 10 juin 2021

Le député d’Hyderabad, Asaduddin Owaisi, a également déclaré que CoWIN ne sert à rien et que le gouvernement devrait s’en débarrasser. « J’ai demandé à plusieurs reprises que le gouvernement supprime le CoWIN car il ne sert à rien. Même la Cour suprême avait souligné la fracture numérique en Inde qui empêche une majorité d’Indiens de se faire vacciner. Heureux que les nouvelles directives sur les vaccins permettent au moins l’enregistrement sur place maintenant », a déclaré Owaisi.

J’ai demandé à plusieurs reprises au gouvernement de supprimer #CoWIN car cela ne sert à rien. Même la Cour suprême avait souligné la fracture numérique en Inde qui empêche une majorité d’Indiens de se faire vacciner. Heureux que les nouvelles directives sur les vaccins permettent au moins l’enregistrement sur place maintenant pic.twitter.com/LUsJhrQGUq – Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) 10 juin 2021

Répondant au tweet de Rahul Gandhi, le ministre de l’Union Smriti Irani a déclaré que le Centre avait déjà autorisé les États à faciliter les enregistrements sans rendez-vous pour la vaccination. « Kabir dit : Comme vous semez, vous récolterez ainsi. Ceux qui peuvent comprendre sauront. Le gouvernement central a déjà donné son approbation aux États pour l’enregistrement sans rendez-vous. Ne répandez pas la confusion, faites-vous vacciner », a déclaré Smriti Irani.

कबीर – बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होय समझने वाले समझ गए होंगे। सरकार ने पहले से ही sans rendez-vous रेजिस्ट्रेशन के लिए राज्यों को स्वीकृति दे दी है। ना फैलाये, टिका लगवाये। https://t.co/m3ozeHC6vV pic.twitter.com/D6hjl8J1Gw – Smriti Z Irani (@smritiirani) 10 juin 2021

Le 24 mai, le Centre avait autorisé les États à procéder à l’enregistrement sur place, aux rendez-vous et à l’administration de doses de vaccins COVID-19 pour les adultes de moins de 45 ans dans des centres gérés par le gouvernement.

Plus tôt ce mois-ci, la Cour suprême de l’Inde avait également signalé la fracture numérique sur les enregistrements CoWIN, affirmant que l’enregistrement obligatoire sur l’application CoWIN pourrait exclure une grande population de la campagne de vaccination universelle.

