Ne répondez pas : le dernier mot en réponse

Les Coasters ont chanté “Yakety Yak – don’t talk back”, une stipulation qui a dû être ignorée. Il a pratiquement invité une réponse, et bien sûr, il en a obtenu une : « Blibberin’ Blabberin’ Blues » de Gino Parks. Vous ne pouvez pas blâmer Gino. Un chanteur de R&B en difficulté qui traîne autour de la scène musicale de Détroit et se bat pour un petit succès, n’importe qui dans cette situation aurait fait la même chose : faire une réponse à une chanson qui est déjà populaire. Les enregistrements de réponses sont une voie infaillible pour tracer l’action, n’est-ce pas ? Sauf dans le cas de Gino, ce n’était pas le cas. Tamla, son label, a été impliqué dans une action en justice pour un autre disque qui devait son “inspiration” à “Will You Still Love Me Tomorrow” des Shirelles. Ayant froid aux yeux sur l’opus de Gino, ils n’ont pas sorti son disque correctement.

De toute évidence, Gino n’était pas le premier à se faufiler le long de ce raccourci vers le succès. Et il n’était pas le dernier. L’enregistrement des réponses existe depuis le début du 20e siècle, répondant lorsqu’aucune réponse n’est requise et se faisant une nuisance. Un enregistrement de réponse fournit souvent une riposte à une question qui n’a jamais été posée. En 1908, le chanteur Billy Murray gémit « J’ai peur de rentrer à la maison dans le noir », mais s’en remet. Un an plus tard, il enregistre « I Used to Be Afraid To Come Home In The Dark ». Les dés étaient jetés : de temps en temps, quelqu’un avait un coup et une autre étincelle brillante trouvait une excuse pour y répondre.

Vous trouverez des enregistrements de réponses dans tous les domaines musicaux. Certains sont agressifs (« Roxanne’s Revenge » de Roxanne Shante) ; certains sont motivés par un sentiment d’injustice (African Daughter de Big Youth, répondant à un Prince Jazzbo 45) ; certains montrent du mépris par l’esprit (Des eaux boueuses‘ « Mannish Boy », répondant Bo Diddley‘s “Je suis un homme”); hélas, beaucoup ne sont qu’une tentative inutile de retirer quelques dollars. Certains, cependant, sont meilleurs que les originaux, ce qui doit être vraiment ennuyeux : ils savaient où votre train se dirigeait mieux que vous.

Damita Jo a dû être un irritant pour Ben E King. En 1960, en tant que chanteur principal de The Drifters, King a connu un méga-hit avec “Save The Last Dance For Me”; Jo a répondu avec “Je vais sauver la dernière danse pour vous.” L’année suivante, King est allé en solo avec le monstre “Stand By Me” et Jo se cachait avec “I’ll Be There” – ce qui est probablement ce qui inquiétait King! Les chansons de réponse sont devenues les deux plus grands succès pop de Jo.

Parfois, un enregistrement de réponse émerge d’un acte que vous pourriez penser être au-dessus de tout. Lorsque Les Miracles étaient des enfants R&B de Detroit en difficulté, ils ont vu l’opportunité de se faufiler en répondant au smash de The Silhouettes “Get A Job”. “Got A Job” des Miracles était un disque décent, mais aussi un rare cas où Fumée Robinson ne gagne aucun prix pour l’originalité.

Parfois, les circonstances concourent à créer un enregistrement de réponse et le résultat n’a pas de sens. Un groupe vocal féminin de Harlem, The Bobbettes a écrit un air gémissant à propos de leur professeur, “Mr. Lee », mais quand il a été enregistré pour Atlantic, il s’est transformé en une ballade de nostalgie romantique et est devenu un grand succès en ’57. Mais les filles n’ont pas pu le suivre et ont passé trois ans hors des charts. Ils sont donc revenus à leur plan d’origine et ont enregistré “I Shot Mr. Lee”. Ce n’était pas logique, mais peut-être que beaucoup de gens pouvaient s’identifier à vouloir anéantir un être cher, car cela a donné aux Bobbettes leur deuxième succès.

Pour que les enregistrements de réponses soient viables, ils sont souvent enregistrés dans un style de musique qui évolue rapidement – ​​un exemple est la saga Roxanne. En 1984, le groupe de hip-hop UTFO et Full Force ont coupé “Roxanne, Roxanne”, et cette histoire amusante de plusieurs gars pourchassant une femme introuvable a été un succès. Les enregistrements de réponses ont commencé à apparaître ; une rappeuse de 14 ans se faisant appeler Roxanne Shante a coupé “Roxanne’s Revenge”. Puis vint un déluge de chansons de filles prétendant être Roxanne, y compris The Real Roxanne (qui n’était pas la, euh, vraie Real Roxanne, comme quelqu’un d’autre a exprimé le premier disque de ce nom), de nombreux actes masculins dénonçant la fille fictive dans la chanson originale et, finalement, des disques disant à tout le monde d’arrêter de parler de Roxanne.

D’un autre côté, certains enregistrements de réponses mettent des années à se développer. Le premier album de Generation X en 1977, “Your Generation”, a tourné sur une cohorte antérieure de musiciens, en particulier L’OMS, tirant sur leur single “Substitute” tout en faisant référence à leur 1965 45 “My Generation” dans le titre. (Ironiquement, la génération X a volé son nom dans un livre de 1965 qui présentait des interviews de mods, un culte de la jeunesse auquel The Who était identifié.) Un écart encore plus long entre l’enregistrement original et la réponse est venu avec “Me And Mrs. Jones” de Billy Paul et Amy Winehouse“Me And Mr. Jones” – qui était plus inspiré par l’original que c’était une réponse directe, et en fait écrit sur le rappeur Nas (de son vrai nom Nasir Jones). La chanson d’Amy en 2006 est arrivée des années derrière Barbara Mason, qui avait offert une réponse rapide et directe à l’original de Billy Paul de 1972 avec le même titre que Winehouse utilisé.

Alors que les chansons de réponse peuvent être irrespectueuses, comme Bob Dylande “Clothes Lines Saga”, qui parodiait Bobbie Gentry‘s “Ode à Billie Joe», ce n’est pas toujours le cas ; ils peuvent simplement continuer l’histoire de l’original, comme « The Mystery Of Tallahatchie Bridge » de Roger White ou « Take Him Back (Taxi) » d’Ann LeSear, qui raconte l’autre côté de la ballade soul profonde de J Blackfoot « Taxi ».

Les chansons de réponse peuvent s’accrocher à l’idée de quelqu’un d’autre, mais il y a des avantages pour l’artiste qui a chanté la chanson originale. Il est possible qu’ils décrochent un crédit d’écrivain si la mélodie est identique à la leur, ce qui signifie des redevances de publication ; et à tout le moins, c’est la confirmation qu’ils ont réussi – qui prendrait la peine de répondre à une chanson que personne n’a entendue ?