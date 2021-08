Ne repoussez pas l’âge de la retraite, cela nuira aux perspectives d’emploi des jeunes

Une meilleure idée, également suggérée pour les districts ambitieux par l’étude commandée par l’EAC, serait d’avoir un revenu de pension universel pour les personnes âgées. (Image représentative)

L’augmentation de l’âge de la retraite, comme le recommande une étude commandée par l’EAC-PM, semblerait une proposition judicieuse compte tenu de l’importance du vieillissement de la population pour le pays. Mais il faut la confronter à un problème plus urgent, celui du chômage des jeunes. Certes, le fait que le groupe d’âge des plus de 65 ans deviendra la cohorte d’âge à la croissance la plus rapide d’ici 2050 appelle à planifier à l’avance. La population âgée devrait atteindre 319 millions d’ici là (un cinquième de la population totale d’ici là, contre 10 % actuellement) et le taux de dépendance des personnes âgées sera de 20,3 contre 9,8 en 2020.

La tendance prévue à la baisse de la croissance démographique, conjuguée à l’augmentation de l’espérance de vie, fait qu’une population vieillissante, sans les mesures de revenu/retraite requises en place, ressemble à une crise imminente pour la nation. Cependant, l’augmentation de l’âge de la retraite n’est pas une solution. Il créera ses propres problèmes présents et futurs en réduisant les opportunités d’emploi pour les jeunes. Le chômage des jeunes (15-24 ans) a suivi une tendance à la hausse, atteignant 23 % en 2020 contre 17,8 % en 2000 ; la pandémie a probablement aggravé la situation.

Le chômage est, par convention, plus élevé dans les cohortes plus jeunes de la population en âge de travailler. En prolongeant la vie active des personnes déjà employées, dans un scénario de faible création d’emplois compte tenu d’une croissance déjà atone touchée par la pandémie, les perspectives d’emploi des jeunes seront encore plus affectées. Une meilleure idée, également suggérée pour les districts ambitieux par l’étude commandée par l’EAC, serait d’avoir un revenu de pension universel pour les personnes âgées.

L’étude plaide en faveur d’un régime non contributif avec la cotisation de retraite entièrement prise en charge par le Centre et les gouvernements des États, et la retraite créditée sur les comptes des bénéficiaires par le biais de la DBT. Étant donné que les compétences acquises il y a quelques décennies deviennent de plus en plus redondantes, il est également nécessaire de requalifier la population âgée, ce qui les aidera à gagner un revenu de travail pour compléter les retraites après la retraite. Pour ceux qui sont exclus de la couverture retraite existante, le gouvernement peut toujours orienter ses régimes de protection sociale, de la sécurité alimentaire aux maisons de retraite, pour mieux les servir.

Mais, un simple statu quo sur l’âge de la retraite (ou une diminution de celui-ci) n’aidera pas à résoudre le problème du chômage des jeunes, car le problème est également enraciné dans l’employabilité, ou son absence. Cela reste un défi majeur en Inde. Alors que les jeunes ayant moins d’années de scolarité ont plus de facilité à trouver un emploi, même s’il s’agit de jeunes à faible revenu, les plus instruits ont dû faire face à un chômage nettement plus élevé. Selon un article de janvier 2020 de Mahesh Vyas du CMIE, le taux de chômage parmi les diplômés de la cohorte des 20-24 ans s’élevait à plus de 60 %, alors que le taux de chômage parmi l’ensemble des 20-24 ans était de 37 %, en décembre 2019. L’analyse d’Aspiring Minds, comme ce journal l’a souligné dans le passé, a révélé des niveaux incroyablement élevés de diplômés en ingénierie inemployables.

Le gouvernement a donc du pain sur la planche. Il doit se concentrer sur la création de suffisamment d’emplois pour les jeunes et l’amélioration de l’employabilité des jeunes, que ce soit par des efforts de qualification tournés vers l’avenir ou par l’orientation de l’enseignement supérieur vers les exigences du marché du travail. Alors que la politique nationale d’éducation fournit une prescription pour atteindre ce dernier, beaucoup dépend de la mise en œuvre correspondant à l’intention. Et, comme pour le vieillissement de la population, les programmes de retraite, en particulier pour le secteur informel, et les régimes de protection sociale doivent faire partie de l’arsenal.

