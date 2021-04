Ne retenez pas votre souffle pour que le Galaxy Z Flip 2 obtienne une batterie plus grosse

Le Galaxy Z Flip 2 de Samsung pourrait offrir une capacité de batterie similaire à celle des téléphones Z Flip actuels.L’endurance était l’un des plus gros problèmes du Z Flip, alors attendez-vous au même problème avec le nouveau téléphone.

Le Samsung Galaxy Z Flip était l’un des designs les plus innovants de 2020, mais s’il y a un domaine où l’appareil de Samsung devait être amélioré, c’est la batterie. Le Galaxy Z Flip et le Z Flip 5G offrent tous deux une batterie de 3300 mAh qui est définitivement petite aujourd’hui. Malheureusement, il semble que le Galaxy Z Flip 2 ne sera pas meilleur.

Le média coréen The Elec rapporte que le Galaxy Z Flip 2 (ou quel que soit le nom du modèle 2021) sera équipé du même système de double batterie que les anciens appareils. Plus précisément, le site Web note qu’une batterie de 903 mAh résidera dans la partie supérieure du téléphone, tandis qu’une batterie de 2300 mAh sera montée dans la moitié inférieure de l’appareil.

Cela nous donne une capacité de 3203 mAh, ce qui correspond globalement à la capacité de 3300 mAh du Galaxy Z Flip et du Z Flip 5G. Donc, ceux qui recherchaient une durée de vie de la batterie nettement améliorée seront probablement déçus ici. En disant cela, The Elec affirme que des processeurs, une RAM et un stockage plus efficaces aideront à gagner plus de jus.

Nous pensions que le Galaxy Z Flip 4G offrait une endurance médiocre lorsque nous l’avons examiné au début de l’année dernière. L’ancien examinateur de l’Android Authority, David Imel, a noté qu’il avait cinq heures de temps d’écran, affirmant que le téléphone durerait de 10 heures à 10 heures le lendemain matin. Attendez-vous également à une endurance plus courte avec le modèle 5G.

Espérons que Samsung améliore le Galaxy Z Flip 2 dans d’autres domaines si la capacité de la batterie n’en fait pas partie. Nous pensions que le Z Flip 4G pourrait également faire avec des vitesses de charge beaucoup plus rapides (il culmine à 15W), alors voici des améliorations ici.

Qu’aimeriez-vous voir du Galaxy Z Flip 2? Faites-nous savoir en répondant au sondage ci-dessus!