«  Ne retournez pas à leurs produits tant qu’ils n’ont pas cédé  » ⋆ .

L’ancien président Donald Trump a appelé samedi soir au boycott généralisé des marques et services emblématiques tant que leurs sociétés mères s’opposent à la loi de réforme électorale de Géorgie.

L’ancien président a ciblé des grandes marques telles que Coca-Cola, Delta Airlines, ViacomCBS, JPMorgan Chase, Citigroup et UPS, affirmant qu’il était temps pour les républicains d’emprunter une page du playbook de l’activisme libéral.

«Pendant des années, les démocrates de gauche radicale ont joué la saleté en boycottant les produits lorsque quelque chose de cette entreprise est fait ou déclaré d’une manière qui les offense», a déclaré Trump dans un communiqué publié par le comité politique de Save America. «Maintenant, ils vont beaucoup avec WOKE CANCEL CULTURE et nos élections sacrées.»

«Il est enfin temps pour les républicains et les conservateurs de riposter – nous avons plus de monde qu’eux – de loin!» il ajouta. «Boycottez la Major League Baseball, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS et Merck. Ne revenez pas à leurs produits tant qu’ils n’ont pas cédé. Nous pouvons jouer le jeu mieux qu’eux. »

L’appel à l’action de Trump a suivi une semaine dramatique au cours de laquelle la MLB a retiré son match des étoiles d’Atlanta et de grandes entreprises comme Delta, Coca-Cola et Merck se sont impliquées dans le débat sur la loi électorale en Géorgie après la pression de l’activiste libéral Stacey Abrams.

