Ne sautez pas le pas sur le stock SPCE après son vol d’essai réussi

Entreprise de tourisme spatial Vierge Galactique (NYSE:SPCE) a connu sa meilleure journée de négociation lundi, après son test de vol spatial réussi. Son vol d’essai souvent retardé a finalement atteint son altitude préétablie après que sa tentative de décembre ait été interrompue. En conséquence, les analystes ont rapidement pris le train en marche de Virgin et ont augmenté ses objectifs de prix de plus de 50 %. Cependant, tout semble trop précipité, car l’action SPCE a beaucoup à prouver avant que les investisseurs ne puissent à nouveau le prendre au sérieux.

La société est en larmes depuis qu’elle a annoncé son intention d’être cotée en bourse. Les rendements sur 12 mois de l’action sont à un incroyable 71%. Cependant, cette performance a été largement injustifiée, car elle ferme les yeux sur ses fondamentaux faibles. Virgin Galactic était resté bloqué dans ce mode de retard pendant un certain temps avant son lancement réussi le week-end dernier. Cependant, il n’est pas encore sorti du bois, car il lui reste plusieurs tests avant de pouvoir voler son premier client payant en 2022. Par conséquent, avec plusieurs obstacles restants avant son lancement commercial, il est difficile de parier sur le stock SPCE à ce stade. Cela dit, approfondissons un peu certaines de mes préoccupations concernant le stock.

Enfin quelques bonnes nouvelles

Virgin Galactic a finalement brisé la malédiction et testé avec succès son vaisseau spatial VSS Unity, qui a été transporté à 44 000 pieds dans les airs par l’avion porteur VMS Eve. Ils avaient décollé de Spaceport America au Nouveau-Mexique. Le VSS Unity transportait deux pilotes et effectuait des expériences pour la NASA dans le processus. De plus, ses objectifs techniques impliquent des systèmes de vol mis à jour et la vérification des atténuations EMI.

Indépendamment de son succès, le test représente le premier des quatre tests restants avant le début des vols commerciaux. Le prochain test transportera quatre passagers pour tester la cabine du vaisseau spatial, tandis que le troisième aura à bord le fondateur Sir Richard Brandson.

Bien que le test récent soit un pas dans la bonne direction, il est difficile de conclure si les trois prochains tests de vols spatiaux se dérouleront comme prévu. La société avait précédemment prévu que le service commercial commencerait au deuxième ou au troisième trimestre de 2020. Cependant, cette année, elle a repoussé cet objectif au début de 2022 et vise à ne commencer le service commercial que lorsque la période de tests et de maintenance sera terminée.

Compétition

La plupart des investisseurs pensent que Virgin Galactic est le seul dans l’industrie prometteuse du tourisme spatial. Cependant, la réalité est que Origine bleue et SpaceX sont en meilleure position pour dominer le secteur. Blue Origin a déjà prévu de lancer des humains dans l’espace d’ici juillet de cette année. Sa fusée Shepard peut accueillir six passagers pour un voyage de 11 minutes à 110 km au-dessus de la surface de la Terre.

Le temps de trajet est pratiquement le même que celui du SpaceShip de Virgin Galactic, et les prix des billets seront également comparables. De plus, les passagers pourront détacher leurs harnais pour profiter pleinement du vol. Les plans de SpaceX impliquent actuellement des voyages autour de la lune et de la Station spatiale internationale sur sa fusée Starship. Cependant, il s’attend à un itinéraire plus large sur la route. Le coût de chaque lancement est actuellement de 2 millions de dollars, ce qui est considérablement plus élevé que ses homologues. Cependant, il offre une expérience plus enrichissante avec un intérieur plus spacieux et plusieurs minutes de plus dans l’espace avec des coûts plus élevés. Avec le temps, il serait en mesure de réduire considérablement les coûts au fur et à mesure qu’il commencerait les vols commerciaux.

Conclusion sur le stock SPCE

Le stock de SPCE explose à nouveau après son vol d’essai réussi. Cependant, j’ai l’impression que le marché prend de l’avance et néglige l’éventail des risques associés au titre. Il reste encore quelques tests cruciaux à faire et les antécédents de l’entreprise n’ont pas été trop bons pour atteindre ses objectifs. De plus, la concurrence s’intensifie pour l’entreprise, qui risque de grignoter sa part de marché. Par conséquent, je ne suis pas encore tout à fait vendu sur le stock SPCE.

