Ne sautez pas sur le canoë avant d’avoir envisagé la situation dans son ensemble

Lorsque Canou (NASDAQ :GOEV) a fait ses débuts sur le marché public via une fusion inversée avec une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), il a fait forte impression. Au cours de la première moitié de décembre, l’action GOEV a brièvement changé de mains à plus de 20 $, offrant des rendements instantanés aux premières parties prenantes. Mais ce serait apparemment le dernier hourra alors que les actions sont entrées dans un canal de tendance baissière douloureux.

Mais ceci étant la nouvelle normalité, parfois de bonnes nouvelles sont de mauvaises nouvelles. C’est du moins ce que l’on ressent sur les réseaux sociaux. Comme d’habitude, la directive morale des gens ordinaires qui l’emmènent aux ours domine les discussions aléatoires. Cependant, contrairement à d’autres investissements spéculatifs mal avisés, l’action GOEV a une certaine crédibilité associée à la tactique du short-squeeze.

Sur la base des dernières informations que j’ai pu récupérer sur Yahoo! Finance (15 juin), le pourcentage de flottant court pour les actions Canoo était de près de 27%. N’importe quoi dans un territoire à deux chiffres et vous parlez d’un sentiment sérieusement négatif. De plus, le ratio court ou les jours à couvrir est de 4,54, ce qui signifie que les traders baissiers auront besoin d’environ une semaine pour couvrir leur queue.

En règle générale, lorsque vous évaluez quel sera le prochain grand mouvement pour les commerçants de médias sociaux, ils ont tendance à se concentrer exclusivement sur le pourcentage court du flottant. Si j’essayais d’induire une compression courte, je rechercherais également un ratio court plus élevé. Cela donnerait aux ours moins de place pour sortir de leurs positions, ce qui implique un potentiel de rentabilité plus élevé. C’est exactement le cas pour l’action GOEV, ce qui la justifie davantage pour les spéculateurs.

Mais un investissement dans Canoo est-il justifié ? Basé uniquement sur l’intérêt à court terme, je ne pense pas que l’action GOEV soit une bonne idée. Si les paris à contre-courant sur des actions fortement à découvert équivalaient à des profits automatiques, tout le monde le ferait. Parce que la variabilité des résultats est impliquée, les commerçants professionnels n’ont pas la même confiance que les commerçants des médias sociaux ont apparemment.

La concurrence croissante est une grande préoccupation pour le stock de GOEV

Pourtant, même sans le drame associé au fait d’essayer de deviner où les médias sociaux prendront le stock de GOEV, il existe un autre catalyseur qui stimule les actions : la valeur marchande. Au moment de la rédaction du prix d’un peu plus de 9 $, l’unité d’actions de Canoo semble être une opportunité à prix réduit. C’est particulièrement valable compte tenu de son prix SPAC de 10 $.

Certes, vous ne voulez pas non plus parier aveuglément sur quelque chose parce que c’est bon marché. Comme d’autres écrivains d’InvestorPlace l’ont averti, il y a généralement une raison pour laquelle un titre se négocie dans le marasme. Cependant, le stock de GOEV est lié à une entreprise pertinente. Non seulement Canoo est un fabricant de véhicules électriques, mais aussi un spécialiste du récit de style de vie.

C’est quelque chose à considérer avant de devenir complètement baissier sur les actions GOEV. Les jeunes consommateurs d’aujourd’hui ne se soucient plus de l’audace et de l’impétuosité, ce qui explique pourquoi les entreprises comme Harley Davidson (NYSE :PORC) ont eu du mal à susciter l’intérêt au-delà de leur noyau démographique des baby-boomers. De plus, les milléniaux se soucient de l’environnement et de la responsabilité sociale, des facteurs qui profitent aux véhicules électriques de Canoo.

Mais comme mon collègue Chris Markoch l’a mentionné, la concurrence peut potentiellement envahir le canal de revenus de Canoo. Markoch a cité un rapport d’IHS Markit, qui “prédit d’ici 2026 que les États-Unis offriront 130 modèles de véhicules électriques de jusqu’à 43 marques”. Et cela doit être le principal problème à long terme concernant ces nouveaux entrants EV.

Pensez au marché des voitures à combustion. Lorsque la plupart des consommateurs pensent sans doute à acheter un véhicule neuf ou d’occasion, ils pensent à trois ou quatre marques chacune des États-Unis, de l’Allemagne et du Japon. Tout au plus, les consommateurs envisagent un choix parmi 15 marques — et pratiquement, le nombre est sûrement beaucoup moins.

Lorsque vous vous lancez dans plus de 40 marques, c’est exagéré. Je crains que Canoo ne se perde simplement dans la brume des concurrents EV.

Les problèmes de l’industrie posent également une question sur Canoo

Si je peux me permettre, je vois beaucoup de projections dans les commentaires sur Internet concernant les ventes de véhicules électriques. Par exemple, de nombreux partisans supposent que parce qu’ils aiment les véhicules électriques, tout le monde doit aussi le faire. Et ce n’est pas tout à fait la réalité.

Ne me croyez pas sur parole. Considérez ce rapport de Cnet, qui indique que 18% des propriétaires de véhicules électriques sont revenus aux voitures à combustion entre 2015 et 2019. D’autres rapports soulignent que les inconvénients de la charge ont motivé leur décision de revenir à la combustion.

Vous pourriez souligner la petite taille de l’échantillon, ce qui est juste. Mais c’est aussi le point. Actuellement, les véhicules électriques sont accessibles aux consommateurs les plus riches qui ont un accès relativement facile à la recharge à domicile. Qu’en est-il lorsque les véhicules électriques atteignent des seuils de revenu moyen à faible ? Ces personnes auront probablement besoin d’une charge publique.

Eh bien, les données ci-dessus suggèrent que sans un investissement sérieux dans l’infrastructure de recharge, le secteur des véhicules électriques ne décollera pas. Et ce n’est pas non plus la meilleure nouvelle pour les actions GOEV, qui manquent du piquant de sa concurrence plus établie.

