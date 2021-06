“Ne se laissera pas berner à nouveau” fait ses débuts pour l’OMS

Un des L’OMSles meilleurs moments de tous les temps, “Je ne me laisserai plus berner” est apparu en tant que single britannique le 25 juin 1971. C’était un aperçu de ce qui est devenu, pour beaucoup, leur plus grand album, Qui est le suivant. Avec Roger Daltreyla voix magnifique de , c’est l’un des grands hymnes du rock et sonne aussi majestueux aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été.

Écrit, bien sûr, par Pete Townshend, il a été produit par le groupe avec le producteur associé Glyn Johns. La chanson a été éditée à partir de la version de huit minutes et demie qui clôturait Who’s Next à un 3’35” adapté à la radio. Il a ensuite atteint la 9e place du classement britannique, le 10e des 14 meilleurs singles du groupe au Royaume-Uni. “Won’t Get Fooled Again” a également été un hit n ° 15 sur le Billboard Hot 100.

‘La coupe la plus rock’

« C’est le morceau le plus rock que les Who aient fait depuis des lustres », a écrit le critique de rock Dave Marsh dans le magazine Creem, lors de la sortie de l’album. “Il faudrait remonter jusqu’à ‘Pinball Wizard’ ou peut-être même ‘Magic Bus’ pour trouver une chanson qui était, en substance, l’essence même de ce groupe.»

Les Who ont d’abord interprété la chanson en direct lors de leurs performances « atelier » au Young Vic Theatre. C’était pendant que Townshend travaillait sur le projet avorté de Lifehouse. “Won’t Get Fooled Again” est devenu l’un des hymnes les plus marquants de The Who. Cela faisait partie de leur set à la fois au Live Aid et au Live 8, ainsi qu’au Concert For New York City qui a suivi le 11 septembre.

pareil que l’ancien patron

À ce jour, “Won’t Get Fooled Again” conserve sa place de choix dans la set list du groupe. C’était la dernière chanson de la soirée dans la continuité de leur The Who Hits 50 ! visiter. Il est également apparu à la fin ou près de la fin de leurs émissions sur l’itinéraire Tommy & More du printemps 2017.

La chanson a également été un favori en direct pour de nombreux autres groupes de rock, dont Van Halen. Les héros californiens ont consacré leur performance au disque sur l’album Live, Right Here, Right Now de 1993. Ensuite, Pete et Roger l’ont interprété acoustiquement sur Moving On de The Who 2019 ! visiter. Le nouveau patron est vraiment l’ancien patron.

