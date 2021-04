ne sera pas en deuxième saison

Netflix annonce la deuxième saison de « Bridgerton » 0:53

. – Ce cri que vous avez pu entendre, ce sont les fans de Simon Basset, le duc de Hastings, personnage joué par Regé-Jean Page.

Ce vendredi, il a été annoncé que l’acteur qui a donné vie au protagoniste extrêmement attractif ne jouera pas son rôle dans la deuxième saison de « Bridgerton », le drame historique à succès de Netflix.

La triste nouvelle est venue à certains grâce à une note du personnage Lady Whistledown, qui a été publiée sur le compte Twitter vérifié « Bridgerton ».

« Chers lecteurs, alors que toute l’attention est concentrée sur la recherche de la vice-comtesse pour Lord Anthony Bridgerton, nous disons au revoir à Regé-Jean Page, qui a triomphalement joué le duc de Hastings », lit-on dans la publication. « Simon nous manquera à l’écran, mais il fera toujours partie de la famille Bridgerton », a-t-il ajouté.

Votre Grâce, cela a été un plaisir. 💜🐝 pic.twitter.com/kX1nIG8pz7 – Bridgerton (@bridgerton) 2 avril 2021

Page a été l’une des stars les plus en vue de la série et a récemment remporté un prix NAACP pour sa performance.

L’acteur a déclaré au magazine Variety que l’une des raisons pour lesquelles il avait initialement rejoint le projet était qu’il savait que ce serait à court terme.

«C’est l’histoire d’une saison. Il aura un début, un milieu, une fin. Donnez-nous un an », a souligné Page. «[Pensé] «c’est intéressant», parce qu’alors cela ressemblait à une mini-série. Je peux entrer, je peux apporter mon grain de sable et puis la famille Bridgerton continue », a-t-il complété.

« Bridgerton » est basé sur le roman de 2000 « Le duc et moi » de l’auteur de romance Julia Quinn. Le livre fait partie d’un safa.

La nouvelle saison suivra Lord Anthony Bridgerton, joué par Jonathan Bailey, alors qu’il tente de trouver une femme. Simone Ashley a été choisie pour jouer son amour.

Et, bien que le duc de Hastings s’en va, sa duchesse sera toujours présente dans la série.

«Daphné continuera d’être une épouse et une sœur dévouées, aidant son frère à naviguer dans la saison sociale à venir et à ce qu’elle a à offrir: plus d’intrigues et de romance que mes lecteurs ne peuvent en supporter», indique la note.

Phoebe Dynevor joue le basset de Daphne Bridgerton.