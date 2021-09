Ne sera PAS publié avant le procès – 10ztalk

Nous devons encore une fois remercier les détectives en ligne pour la sortie #FacePaintBlowhard. S’il y avait jamais eu une question au sujet du vieil adage ; “Quand le fascisme viendra en Amérique, il tiendra un drapeau et une croix…” alors Samuel Lazar, le souffleur nommé ci-dessus, devrait lever tout doute comme nous le verrons ci-dessous.

Lazar est venu au Capitole le 6 janvier pour pas tant renverser une élection que pour mener une guerre sainte. L’homme dont nous sommes certains qu’il a « soutenu le bleu » à l’été 2020 et – nous spéculons – ne se sentait pas particulièrement préoccupé par George Floyd, a décrit la police gardant le Capitole comme « des morceaux de merde tyranniques ».

Selon la loi et le crime :

L’homme marqué #FacePaintBlowhard par des détectives en ligne connus pour avoir localisé des participants au siège du Capitole américain le 6 janvier doit rester derrière les barreaux en attendant son procès pour avoir prétendument agressé les forces de l’ordre, a déclaré un juge fédéral.

“Ils nous ont massacrés, ces morceaux tyranniques de merde, et nous les avons putain de dos et maintenant ils prennent le bâtiment”, a déclaré Lazar dans une vidéo citée dans un affidavit du FBI. PLUS CI-DESSOUS :

Mettant en vedette une apparition de #FacePaintBlowHard Sam Lazar (un fidèle de Trump et du sénateur de l’État de Pennsylvanie Doug Mastriano) criant « PRENONS LEURS ARMES ! » https://t.co/TW6T8rXLmR pic.twitter.com/x2wrCg0v6q – Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) 30 juin 2021

Vu vêtu d’un gilet tactique camouflé, d’un sweat-shirt à capuche noir et d’un jean bleu, Lazar avait un patch sur la poitrine avec les mots : ” Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui entraîne mes mains pour la guerre et mes doigts pour la bataille “. selon la plainte.

Ce n’était pas un « patriote » normal (utilisé avec une ironie dédaigneuse), Lazar est extrêmement dangereux et a gagné son statut le plus recherché :

« Ils ont attaqué les gens. Nous avons le droit de nous défendre. Fuck les tyrans. Il y a un temps pour la paix et il y a un temps pour la guerre », a déclaré Lazar en désignant le patch, selon un affidavit du FBI.

Cela n’aurait pas pu être une décision si difficile pour le juge, mais nous tenons à souligner que les procureurs américains ont déclaré que si Lazar était libéré, « qui serait le prochain » ? De toute évidence, l’implication étant, « c’est le pire des pires et ils seront tous libérés si Lazar est lâché. Le juge a manifestement fait le bon choix.

Un homme du comté de Lancaster ayant des liens avec le législateur du GOP Doug Mastriano a été arrêté pour émeute au Capitole. Bien qu’il ait été positivement identifié, Samuel Lazar est resté libre pendant des mois et a continué à apparaître lors d’événements organisés par des personnalités politiques.https://t.co/Wf5BWNN6Wx – The Philadelphia Inquirer (@PhillyInquirer) 27 juillet 2021

Rupture: « Un homme surnommé #FacePaintBlowhard pour avoir prétendument agressé la police le 6 janvier doit rester en prison en attendant son procès, selon les règles du juge » « Au fond, la conduite présumée de M. Lazar a démontré un mépris total pour l’état de droit » – Juge https://t.co/POUD3SJtIE via @lawcrimenews – Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) 31 août 2021

