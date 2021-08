Ne serait-il pas agréable de chanter avec les Beach Boys ?

UNE Les garçons de la plage album ne présentant pas leur voix de renommée mondiale? Ce n’est peut-être pas tout à fait surprenant que Stack o’ Tracks, sorti le 19 août 1968, soit devenu leur premier LP à manquer les charts américains. Le livre de Keith Badman, The Beach Boys, le décrit comme « l’un des albums les plus étranges jamais écrits par un grand groupe de rock dans les années 1960 ». Mojo l’a appelé plus tard un “précurseur du karaoké”. Mais cela a fourni une occasion en or à leurs fidèles de chanter des voix principales sur leur trésor d’or de succès et de morceaux d’album clés jusqu’à ce point.

Les 15 chansons qui ont fait la sélection sous leurs formes instrumentales remontaient à “In My Room” de 1963, “Catch A Wave”, “Surfer Girl” et, de leur album de Noël cette saison des vacances, “Little Saint Nick. ” À l’autre bout de leur histoire évolutive, Stack o’ Tracks avait également la piste d’accompagnement du single qu’ils avaient sorti six semaines plus tôt, “Do It Again”. Lorsque le LP est sorti, c’était deux semaines après avoir terminé son ascension vers le sommet du classement britannique.

Les fans de Beach Boys ont été pleinement encouragés non seulement à admirer l’instrumentation, les arrangements et la production supérieurs de ces joyaux nouvellement muets, mais à en faire partie. Le disque comportait un livret détaillant les lignes de basse et de plomb ainsi que les symboles d’accord et les paroles pour chanter. Écoutez, par exemple, l’accompagnement spectaculaire de “Wouldn’t It Be Nice” et voyez si vous pouvez résister à l’envie de devenir vous-même un Beach Boy.

Parlant de l’album à Creem en 1971, Carl Wilson a déclaré : « Vous seriez probablement surpris de ce qu’il y avait sous le chant. C’était aussi ce qui était vraiment derrière eux. Juste les morceaux de musique de nos disques – j’aime ça.

Écoutez le meilleur des Beach Boys sur Apple Music et Spotify.

Stack o’ Tracks a disparu assez rapidement, surtout à une époque où le stock commercial du groupe en Amérique était assez faible, et a rapidement été supprimé. En moins de six mois, ils publiaient leur prochain nouvel album, 20/20. L’ensemble instrumental n’est apparu au Royaume-Uni, dans une nouvelle pochette, qu’en décembre 1976, pour capitaliser sur une nouvelle vague (jeu de mots) de nostalgie des Beach Boys. Cet été torride, “Bonnes vibrations” est revenu dans le Top 20 et la compilation 20 Golden Greats a passé dix semaines spectaculaires à la première place.

« Un rêve de collectionneur »

Malheureusement, cette édition manquait des informations musicales contenues dans l’original, tout comme les rééditions de Capitol en 1990 et 2001 de l’album sur CD. Mais la version britannique de 1976 comportait des notes de pochette divertissantes, écrites sous forme de questions-réponses pour expliquer sa sortie.

En voici un extrait : « Q : Cela ressemble certainement au rêve d’un collectionneur – mais pourquoi le sortir maintenant ? A: Pour une pile de raisons. Des copies de la sortie américaine supprimée se vendent à des montants ridicules, et nous continuons à recevoir des sacs postaux de lettres exigeant sa sortie, mais plus que cela, c’est l’un des albums instrumentaux les plus fascinants jamais publiés. Q : OK, c’est fascinant, c’est curieux, c’est un incontournable pour les soirées et les discothèques, mais qu’est-ce que ça donne musicalement ? A : Avez-vous déjà entendu « Sloop John B » sans la voix ? »

Acheter ou diffuser Empilez les pistes.