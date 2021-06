Ne soulevez pas le plafond de réservation ; Le gouvernement doit plutôt se concentrer sur le soutien à l’éducation des communautés

Maharashtra CM Uddhav Thackeray

Maharashtra CM Uddhav Thackeray a demandé au Premier ministre Narendra Modi de travailler à la levée du plafond de 50 % sur les réservations. La demande intervient après que la Cour suprême a annulé le quota d’emplois et d’éducation dans le secteur public du Maharashtra pour la communauté Maratha, le qualifiant d’inconstitutionnel. Le tribunal suprême avait à juste titre déclaré que le quota violait le droit à l’égalité et l’interdiction constitutionnelle de la discrimination fondée sur la religion, la race, la caste, le sexe ou le lieu de naissance.

Non seulement cela, le banc de cinq membres avait observé qu’une telle violation du plafond de 50 % – dérivé du jugement historique Indra Sawhney – signalerait une intention de fonder la société non pas sur les principes d’égalité mais sur les règles de caste. Alors que le CS avait noté qu’il n’y avait pas de circonstances extraordinaires qui méritaient des réserves pour les Marathes, le fait est qu’au cours des trois dernières décennies, plusieurs communautés ont tordu les gouvernements des États sur les quotas, repoussant de plus en plus les considérations de mérite. Le fait que ces communautés, qu’il s’agisse des Jats de l’Haryana ou des Patidars du Gujarat, aient été en mesure d’obtenir le soutien des principaux partis politiques de tout le spectre pour leur demande montre à quel point elles disposent du poids électoral. Et, dans le cas des Jats, des Marathas et des Patidars, entre autres, le poids électoral n’a d’égal que la puissance sociale et économique.

Les gouvernements des États, pour leur part, ont abusé de la protection de la neuvième annexe pour protéger la violation du plafond de 50 %, malgré la décision du SC dans IR Coeclho selon laquelle cette protection ne peut être considérée comme sacro-sainte si elle viole des principes constitutionnels spécifiques. Comme ce journal l’a déjà souligné, le SC a clairement indiqué que les réserves sont destinées à ceux qui sont vraiment historiquement arriérés et qu’une « classe avant-gardiste dominante… dans le courant dominant de la vie nationale » ne peut prétendre à des avantages particuliers. Thackeray et le Premier ministre – le BJP a soutenu la demande de réserves de Maratha – feraient bien de garder à l’esprit que le SC, dans son verdict en la matière, a clairement indiqué qu’il ne reverrait pas son verdict ni ne le renverrait à un plus grand banc. Dans ce contexte, sa déclaration selon laquelle « la loi constitutionnelle (quatre-vingt-unième amendement) de 2000 par laquelle l’alinéa (4B) a été inséré dans l’article 16 indique clairement que le plafond de 50 % a désormais reçu une reconnaissance constitutionnelle » précise que la les dispositions actuelles des Constitutions seront violées si le plafond n’est pas respecté. Cela rend probable que tout relèvement du plafond nécessitera un amendement constitutionnel, et étant donné les fondements populistes des demandes de quotas, cela ouvrira les vannes pour que de nombreuses communautés demandent à être logées.

Alors que beaucoup ont soutenu qu’un plafond de 50 % limite la véritable réserve puisque la catégorie générale constitue une faible proportion de la population, l’impact de l’accès à l’éducation sur la mobilité socio-économique ascendante des ménages doit être pris en considération. L’analyse PRICE des revenus des ménages montre que les ménages de la catégorie réservée, dirigés par des personnes ayant un niveau d’instruction plus élevé, ont déclaré des revenus plus élevés que les ménages de la catégorie générale dirigés par des personnes moins instruites. De plus, avec les « réservations à perpétuité » – comprises comme l’absence de filtre à couche crémeuse pour certaines catégories réservées – la demande de réservation de catégories non réservées qui se perçoivent comme arriérées continuera de croître, ce qui fait que l’augmentation du plafond de 50 % semble être une impératif politique. Le gouvernement doit donc pousser le soutien à l’éducation pour certaines communautés, au lieu de vider de sens les réserves en relevant le plafond de temps à autre.

