Ne soyez pas surpris si les prix d’épicerie pour ces articles augmentent cette année

Le total quotidien de cas de Covid aux États-Unis a maintenant atteint 1 million, tandis que les chèques de relance se sont taris, l’inflation monte en flèche et les prix de l’épicerie sont également en hausse. Bienvenue en 2022, qui n’a encore donné aucune indication qu’elle présentera un revirement spectaculaire du malaise que nous avons maintenant vécu pendant 24 mois. Mais qui sait. Peut-être que le destin nous surprendra.

Quoi qu’il en soit, l’épicerie est l’un des nombreux domaines où les récents titres et tendances nationaux continuent de se répercuter dans la vie quotidienne des gens. Plus précisément, en ce qui concerne le prix de nombreux articles sur les tablettes de ces épiceries. Le prix des œufs et du poisson, par exemple, aurait augmenté de près de 10 % l’année dernière. Alors que le prix des steaks a gonflé de 25 % l’année dernière, par rapport à 2020. Et à cause du problème persistant de l’inflation aux États-Unis en ce moment ? Cette tendance se poursuivra presque assurément tout au long de cette année.

Les prix de l’épicerie augmentent

Selon le Bureau of Labor Statistics? Les prix des produits d’épicerie dans au moins une douzaine de catégories ont augmenté l’an dernier par rapport à 2020.

Pour l’avenir, les experts prévoient déjà que les coûts continueront d’augmenter dans au moins une demi-douzaine de catégories de produits cette année. Commençons par les viandes. Plus précisément, les steaks et le poulet.

L’administration Biden a imputé cette semaine la flambée des prix à la consolidation de l’industrie de la viande. Dans ce sens, selon une estimation de la Maison Blanche, seules quatre entreprises contrôlent jusqu’à 85 % des activités de conditionnement de viande aux États-Unis. Ils comprennent Tyson, JBS, Marfrig et Seaboard. Lorsque les prix des emballeurs de viande augmentent, le président Biden a déclaré lors d’un événement lundi, « les prix que vous voyez dans les épiceries augmentent proportionnellement ».

Nous avons déjà noté l’augmentation des prix des steaks l’an dernier. Le prix du poulet, quant à lui, a augmenté de près de 10 % l’année dernière par rapport à 2020. Dans un communiqué de presse, cependant, la PDG du North American Meat Institute, Julie Anna Potts, a accusé les responsables de Biden de ne pas comprendre le fonctionnement de l’économie. Essentiellement, c’est un problème d’offre et de demande. La demande a explosé, et quand cela arrivera-t-il ? Dans presque tous les contextes, des hausses de prix suivent.

« Pourquoi cette inflation soudaine ? »

« Le Conseil économique continue d’insister sur le fait que la structure du marché est la raison de la hausse des prix à la consommation de la viande et de la volaille », a déclaré Potts. « Dans la production de bœuf, par exemple, le même ratio de concentration de quatre entreprises existe sur le marché depuis près de 30 ans. Pourquoi l’inflation soudaine?

« La réponse est que la demande des consommateurs pour les produits à base de viande et de volaille n’a jamais été aussi élevée. Les membres du Meat Institute produisent plus de viande que jamais dans des circonstances extraordinaires pour maintenir notre économie agricole en mouvement et mettre de la nourriture sur les tables des Américains. »

Pendant ce temps, d’autres catégories de produits qui verront probablement aussi bientôt une augmentation de leurs prix d’épicerie comprennent les céréales, les légumes et les œufs.

Céréale. Selon CNN, General Mills a informé les clients de détail que les prix augmenteraient ce mois-ci pour des centaines d’articles. Ils comprennent tout, du yogourt Yoplait aux roulés aux fruits, aux Cheerios, au croustillant à la cannelle, au Lucky Charm’s et au Trix. Ces augmentations devraient commencer à apparaître au cours des deux prochaines semaines environ.

Les prix des denrées alimentaires vont-ils baisser en 2022 ?

Je ne sais pas si vous êtes tous allés à l’épicerie dernièrement, mais ces prix sont insensés. sans parler du logement. comment pouvons-nous nous attendre à ce que ppl survive? et qu’imaginons-nous qu’il se passera si les choses continuent ainsi ? – aja monet (@aja_monet) 1er décembre 2021

Tout cela vient, soit dit en passant, alors que la plus grande chaîne d’épicerie américaine (Kroger) a reconnu ces derniers jours qu’elle répercutait les augmentations de prix sur les clients sur certains articles.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes il y a quelques jours à peine, le directeur financier de Kroger, Gary Millerchip, a confirmé que la chaîne d’épicerie répercutait certaines augmentations de prix sur les consommateurs (« là où cela a du sens »). « Nous investissons là où cela compte le plus », a-t-il déclaré. « Utiliser nos données propriétaires pour être stratégique dans notre tarification et notre personnalisation dans le but de fidéliser nos clients sur le long terme. »

Alors, qu’est-ce qui monte d’autre ?

Légumes et oeufs. Un récent rapport du Wall Street Journal note que les légumes font partie des produits qui subiront des prix plus élevés en raison d’une augmentation des coûts de transport. Les entreprises d’œufs, quant à elles, font face à leurs propres défis. « Nous avons choisi d’augmenter nos prix pour le moment », a écrit Pete and Gerry’s, société d’œufs basée dans le New Hampshire, dans une note aux clients sur son site Web. « Nous reconnaissons que c’est une période difficile pour tout le monde et que des factures d’épicerie plus élevées ne peuvent qu’y contribuer. » Néanmoins, poursuit la note, le coût des ingrédients biologiques de haute qualité pour l’alimentation complémentaire des poules « a atteint un niveau record ».

Il y aura sans doute d’autres catégories à inclure dans cette liste dans les semaines à venir. Il semble bien que la flambée des prix des produits d’épicerie restera la règle plutôt que l’exception pour les acheteurs. Pour le moment, c’est.