Ne soyez pas trop excité à propos des actions de Dutch Bros pour l’instant

Frères néerlandais (NYSE :BROS) est une chaîne de café qui est devenue publique à la mi-septembre 2021. Elle est devenue un grand succès, grimpant de plus de 100 % par rapport à son prix cible initial d’introduction en bourse de 23 $.

C’est un rendement financier impressionnant pour les investisseurs qui ont cru en cet opérateur et franchiseur de magasins au volant. Pourtant, je pense qu’il est trop tôt pour ouvrir le champagne.

Aujourd’hui et au-delà, la prudence s’impose avec le stock BROS. Voici un examen plus approfondi des raisons pour lesquelles c’est le cas.

BROS Stock : les introductions en bourse sont une bataille entre logique et émotions

Je place les introductions en bourse dans la même catégorie que les sociétés d’acquisition ad hoc (SPAC). Je ne les aime pas parce que les deux impliquent des performances financières inconnues au moment de leur introduction en bourse.

Lorsqu’une entreprise est privée, elle peut à peu près faire ce qu’elle veut avec sa trésorerie et son modèle économique. Mais quand il devient public, tout change. Des exigences existent. Des comparaisons avec les performances financières d’autres entreprises commencent à apparaître.

C’est déjà le cas du stock BROS, que certains comparent à Starbucks (NASDAQ :SBUX). Je ne suis pas tout à fait d’accord avec cette idée pour le moment. Il est trop tôt pour faire cette comparaison, et il y a une énorme différence dans la capitalisation boursière de ces entreprises. Vous ne pouvez tout simplement pas comparer des pommes avec des oranges.

Je pense que les investisseurs ont été irrationnellement positifs à propos du BROS jusqu’à présent. Voici pourquoi.

Un bref résumé des faits saillants

Dans son prospectus S-1, Dutch Bros a rapporté quelques données positives, dont deux points clés :

14 années de ventes positives dans les magasins comparables Les revenus sont passés de 186 millions de dollars en 2018 à 327,4 millions de dollars en 2020, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 33 %

Dutch Bros est une entreprise rentable. Il a un résultat opérationnel positif et des flux de trésorerie disponibles positifs. Mais en 2020, des revenus totaux de 327,41 millions de dollars ont entraîné un bénéfice net de 5,73 millions de dollars. Il s’agit d’une baisse significative compte tenu de son bénéfice net de 28,39 millions de dollars en 2019. En fait, il s’agit d’une baisse de rentabilité de près de 80 %. A ce titre, je considère cette marge nette de 1,75 % pour 2020 trop fragile.

Plans d’affaires : allez grand avec la discipline

Dans un article sur Yahoo! Finance quelques jours après ses débuts commerciaux, le président et chef de la direction de Dutch Bros Joth Ricci a déclaré que l’introduction en bourse était « l’aboutissement de 30 ans de travail acharné par des milliers et des milliers d’employés et de personnes à travers la moitié ouest des États-Unis qui ont vraiment construit Dutch Frères.

« Nous avons été une entreprise de croissance très disciplinée depuis le début », a-t-il ajouté. Également dans l’article, il a été mentionné à propos de Dutch Bros qu' »au 30 juin 2021, il comptait 471 emplacements dans 11 États ». De plus, « la société prévoit d’accélérer … avec un potentiel à long terme d’au moins 4 000 sites Dutch Bros aux États-Unis ». Dutch Bros pense que sa boisson énergisante Blue Rebel pourrait également devenir un grand succès, apportant des revenus et des bénéfices supplémentaires.

Je suis préoccupé par les dépenses en capital dont l’entreprise aurait besoin pour passer de 471 emplacements à près de 10 fois ce montant en quelques années. Des dépenses d’investissement importantes exerceront inévitablement une pression à la baisse sur les flux de trésorerie disponibles et la rentabilité à mesure que les coûts d’exploitation augmenteront.

Principaux risques avec Dutch Bros maintenant

Dans le Prospectus S-1, Dutch Bros fait référence à plusieurs facteurs de risque commercial. Parmi les plus notables, citons :

Ses « programmes de marketing peuvent ne pas réussir, et… [its] les nouveaux éléments de menu et les campagnes publicitaires peuvent ne pas générer d’augmentation des ventes ou des bénéfices. » Il « peut ne pas être en mesure de rivaliser avec d’autres cafés, QSR et magasins de proximité, y compris le nombre croissant d’options de livraison de café ». Ses « boutiques sont géographiquement concentrées dans l’ouest des États-Unis, et … [it questions if it] pourrait être affectée négativement par les conditions spécifiques à cette région.

Il y a beaucoup plus de risques potentiels que l’entreprise identifie dans son S-1. Vous n’avez plus qu’à creuser. Mais finalement, si je devais retenir deux principaux facteurs de risque, je me concentrerais sur la concurrence intense et la concentration géographique des magasins qui existent aujourd’hui.

La rentabilité nette de Dutch Bros est désormais marginale. Les coûts de marketing et une stratégie de prix visant à réduire les prix pour attirer plus de clients peuvent générer plus de revenus, mais cela sera négatif pour la rentabilité. Personne ne dit que gérer et développer une entreprise est une tâche facile.

Le résultat sur BROS Stock

J’aimerais attendre et voir au cours des prochains trimestres ce que Dutch Bros peut réaliser avec ses performances financières.

Maintenant que le titre BROS est monté trop haut, trop vite, il est vulnérable à une correction. La prudence suggère désormais aux investisseurs d’attendre et de voir. Avec plus de données, nous pouvons évaluer les tendances futures des revenus et des bénéfices.

Sois patient. J’admire l’approche disciplinée de sa gestion, alors pourquoi ne pas attendre qu’elle livre des résultats mesurables ?

