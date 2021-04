Ne soyez pas trop rapide pour réserver des actions AAL dans votre portefeuille

Mis à part l’industrie des navires de croisière, je ne peux pas penser à un secteur le plus durement touché que le marché du transport aérien. Alors que le nouveau coronavirus commençait à se propager dans le monde, American Airlines (NASDAQ:AAL) le stock a fortement chuté.

Source: GagliardiPhotography / Shutterstock.com

À un moment donné, l’action AAL s’échangeait des mains dans un territoire à un chiffre, ce qui n’a pas été vu depuis les conséquences de la Grande Récession.

Pourtant, ce que nous avons appris de cette catastrophe économique, ainsi que d’autres événements incroyablement perturbateurs tels que l’attaque terroriste du 11 septembre, c’est que le temps finit par guérir toutes les blessures. Maintenant, il est juste de souligner que nous ne sommes toujours pas sortis du bois en ce qui concerne la pandémie de Covid-19. Néanmoins, les cas sont en baisse substantielle par rapport à leur pic, tandis que le déploiement du vaccin a été très encourageant pour des investissements auparavant durement touchés comme le stock AAL.

En effet, l’américain et ses concurrents, tels que United Airlines (NASDAQ:UAL) et Delta (NYSE:DAL), connaît un renouveau indispensable. Pour les actions AAL en particulier, les actions sont en hausse de près de 40% depuis le début de l’année. Et au cours des six derniers mois, l’unité d’actions américaine a augmenté de près de 80%. C’est une histoire similaire pour les autres majors.

Plusieurs facteurs soutiennent le discours selon lequel le pire est derrière le stock AAL. Surtout, l’économie a enregistré des signes encourageants qui, bien qu’ils ne soient pas parfaits, se développent sur une dynamique solide. Par exemple, le rapport sur l’emploi de mars a effacé les attentes des analystes, avec une augmentation de 916 000 emplois non agricoles. Avec ce chiffre, le taux de chômage est tombé à 6%.

Gardez à l’esprit qu’au plus fort de la crise, le chômage était de 14,8% (en avril 2020).

L’autre catalyseur massif est le sentiment des consommateurs. Pas nécessairement l’indice, mais plutôt, les gens surmontent leurs craintes de voler pendant Covid. Selon les données de contrôle des aéroports, pour le mois jusqu’à présent (données jusqu’au 13 avril), le volume de passagers est en baisse d’environ 39% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

C’est un changement de paradigme par rapport à ce que nous étions en avril 2020. Pourtant, récemment, les actions d’American Airlines ont perdu de leur élan. Pourquoi?

Tout sur AAL Stock n’est pas rose

Bien que la montée en puissance du volume de passagers aériens soit un net positif tout bien considéré, de fortes turbulences entravent encore le stock AAL. Premièrement, nous devrons peut-être explorer l’idée que l’amélioration du volume de passagers sera lente au cours des prochains mois.

Permettez-moi simplement de dire que je ne sais pas avec certitude comment le consommateur va réagir. Mais selon Morning Consult, un peu moins de deux adultes sur cinq se sentent à l’aise d’aller au cinéma. Parmi les plus confortables se trouve la génération Z. Mais à 49%, cela soulève la question de savoir dans quelle mesure ce sentiment accru peut être ténu.

Je ne veux rien faire de mal. Mais quand je vois des données d’enquête douces comme celles-ci, cela me rappelle qu’il suffit d’un mauvais tour avec Covid-19 pour que l’élan positif diminue. C’était le coup de semonce présenté par un rapport de Bloomberg fin mars, qui déclarait que les cas de Covid augmentaient à nouveau.

J’ai vérifié les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention. Disons simplement que je ne suis pas ravi des données et des perspectives de nouveaux verrouillages.

Un autre point qui, à mon avis, est pertinent pour l’action AAL et l’industrie sous-jacente est la situation sociale. J’ai déjà avancé cet argument, mais nous avons plus que jamais besoin de dollars pour le tourisme. Ne vous méprenez pas, c’est merveilleux que notre économie s’améliore, du moins sur le papier. Mais il a fallu un soutien monétaire et fiscal sans précédent pour obtenir ces paramètres.

Nous devons examiner attentivement la dette publique totale en pourcentage du PIB. Auparavant, il se situait à environ 103% en moyenne. Au quatrième trimestre 2020, il est en hausse de 129%. C’est un écart stupéfiant. Les dollars du tourisme, cependant, sont relutifs pour notre économie.

Le fait est, qui voudrait visiter les États-Unis en ce moment avec tous leurs problèmes et crises sociales? Franchement, je cherche à partir plutôt qu’à rester.

Les améliorations doivent se produire beaucoup, beaucoup plus rapidement

En analysant les données d’embarquement, je suis encouragé par ce que je vois. Sur la base des chiffres et en extrapolant le sentiment général, il est possible qu’une fois le mois d’avril terminé, nous pourrions envisager un chiffre d’emploi de 45 millions.

C’est une bonne nouvelle. Mais c’est nettement en deçà de ce que nous devons être. En 2019, nous avons régulièrement vu des chiffres mensuels désaisonnalisés atteindre plus de 77 millions.

Et cela se reflète dans les états financiers de sociétés comme American Airlines. Dans ce cas, American a généré des revenus de 17,3 milliards de dollars en 2020, en baisse de 62% par rapport à 2019. Ce n’est pas que les améliorations ne se produisent pas parce qu’elles le sont. Nous devons plutôt voir des progrès massifs et révolutionnaires.

Nous n’en sommes tout simplement pas encore là. Et nous ne savons pas quand cette amélioration se produira. Pour cette raison, je pense que les investisseurs évitent les actions AAL. Personnellement, vous feriez bien de suivre leur exemple.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.