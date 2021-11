« Ne soyez pas un stratège de course… écoutez simplement »

Guenther Steiner a dit à Nikita Mazepin de ne pas être un stratège de course suite aux plaintes du Russe au Mexique.

Lors des qualifications pour le Grand Prix du Mexique, Mazepin a demandé à son équipe s’il pouvait dépasser son coéquipier Mick Schumacher et leur a demandé s’ils « riaient » quand ils ont dit non.

« Je ne rigole pas Nikita, si tu veux faire un espace maintenant, fais un espace maintenant », a-t-on répondu à la radio de l’équipe.

Par la suite, le Russe a suggéré que les règles sont différentes pour l’Allemand que pour lui puisque Schumacher a été autorisé à le dépasser à Zandvoort, mais Steiner dit que ce n’est pas le cas et que les choses sont claires.

«Je pense que c’était clair après Zandvoort, nous en avons discuté. Nous avons dit que nous [on the pitwall] regardera ce qui va se passer, car nous voyons beaucoup plus qu’eux », a déclaré Steiner, cité par Motorsport.com.

« Nous avons vu qu’il n’y avait aucun intérêt [to let him through], car même si Nikita dépasse Mick, il sera coincé derrière les Williams. Il n’y a donc aucun gain là-dedans. Et puis ses températures de pneus étaient correctes.

« Donc, c’était comme: non, restez où vous êtes parce que sinon nous prenons un risque, en passant la ligne d’arrivée et en laissant nos deux voitures glisser dans la ligne droite et toutes les deux perdre dans le virage 1.

« Au final, ça s’est mieux passé pour Nikita, parce que Mick s’est retrouvé dans le trafic dans les derniers virages, et il ne l’a pas fait. Mais il ne le sait pas.

Nikita Mazepin étant fermement remis à sa place sur la radio de l’équipe Haas.#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/oG33rjpQlU – PlanetF1 (@Planet_F1) 6 novembre 2021

Il était clair à l’époque que Haas n’étaient pas contents que Mazepin remette en cause publiquement leurs tactiques à la radio, mais Steiner dit que le Russe vient d’être pris dans le feu de l’action.

Cela étant dit, il lui a dit de se concentrer désormais sur sa conduite et de ne pas essayer d’intervenir avec les stratégies définies par l’équipe.

« On essaie juste de faire au mieux, parce que ce que je leur dis toujours : les gars, on en voit beaucoup plus que vous. Alors n’essayez pas d’être maintenant le stratège de la course ou quoi que ce soit. Écoutez, a-t-il ajouté.

« Évidemment, sa réaction a été, je pense, dans le feu de l’action, il voulait en savoir plus. Et puis c’était comme, non : c’est ce que vous faites.

Il y avait quelques points positifs à tirer du week-end pour Mazepin, avec lui qui a couru en 11e position et qui a bien défendu sa position dès le début avant de tomber inévitablement en fond de peloton.