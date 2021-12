Ne supprimez pas vos jeux PS5 ou PC, passez à un Samsung 980 Pro 100 $ de réduction

Le SSD de 825 Go de la PS5 semble beaucoup au début, mais une fois que vous avez eu le temps de télécharger quelques jeux, il devient clair qu’il ne sera tout simplement pas une solution de stockage à long terme. Heureusement, la console PS5 prend en charge l’extension de stockage M.2 avec les SSD PCIe 4.0 et Samsung fait partie des meilleurs. Le SSD Samsung 980 Pro PCIe 4.0 2 To ne coûte que 330 $, soit 100 $ de réduction pour les vacances et il convient parfaitement à une mise à niveau PS5 ou PC haut de gamme.

Le Samsung 980 Pro est l’un des meilleurs SSD pour PS5 grâce à ses excellentes vitesses de lecture et d’écriture avec une vitesse de lecture de 7 000 Mo/s et une vitesse d’écriture de 5 000 Mo/s. Il prend également en charge la norme ultra-rapide PCI Express Gen 4, de sorte que vous ne laissez aucune vitesse sur la table. Tout cela signifie que les jeux PS5 stockés sur ce lecteur devraient fonctionner de manière presque identique aux jeux sur le stockage intégré. Et si vous avez commencé à manquer d’espace sur votre stockage système, vous n’avez pas besoin de supprimer les jeux auxquels vous voulez jouer la semaine prochaine pour jouer aux jeux que vous voulez aujourd’hui.

Si vous avez déjà remplacé des pièces d’un PC ou d’une console, vous serez à l’aise avec la procédure d’installation, mais si vous êtes nouveau, il existe de nombreux guides d’installation détaillés qui en font un processus totalement gérable pour les débutants.

Arrêtez de supprimer des jeux avec 100 $ de réduction sur un SSD PCIe 4.0 de 2 To

Les dissipateurs thermiques aident à dissiper la chaleur générée par les puces mémoire lors des processus de lecture et d’écriture. Alors que de nombreux SSD fonctionneront correctement sans dissipation de chaleur, les vitesses élevées du 980 Pro peuvent générer plus de chaleur que ce avec quoi beaucoup de gens sont à l’aise. Dans son examen, Windows Central a découvert que le 980 Pro avait des températures supérieures à 60 degrés Celsius lors des tests de résistance. Bien que cela se situe dans la spécification de 0 à 70 degrés donnée par Samsung, un dissipateur thermique peut l’aider à fonctionner de manière optimale plus longtemps.

Dans un jeu normal, il n’approchera probablement jamais de ces températures, et le ralentissement dû au chauffage ne se produirait que rarement lors de transferts importants. Il est également possible d’ajouter un dissipateur thermique tiers à votre SSD qui s’adapte au boîtier de la PS5. Pourtant, c’est bien d’avoir une option pour contourner complètement le problème.

