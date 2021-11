Ne tenez pas compte des opposants. Les bénéfices de Cardano sont réels.

Comme pour presque tout le reste de la vie, les extrêmes à Wall Street sont rarement durables. Finalement, les deux parties ont tendance à se rencontrer quelque part au milieu. C’est le cas du débat autour de la crypto-monnaie. Plus précisément, aujourd’hui, nous nous concentrerons sur l’opportunité de Cardano (CCC :ADA-USD).

Source : Shutterstock

Établissons d’abord que je ne suis pas votre pom-pom girl typique de « to da moon » Shiba (CCC :SHIBA-USD) pièce de monnaie. Cependant, je crois fermement que la crypto jouera un rôle financier mondial important.

Je suis convaincu que nous devrons toujours faire face aux crypto-monnaies. En fait, l’utilisation de la crypto augmentera et finira par dépasser l’argent liquide. La monnaie traditionnelle est en train de disparaître, bien qu’à un rythme très lent. Cela ne va pas arriver rapidement car les banques centrales vont le combattre bec et ongles.

Tout le reste passe au numérique, de même que toutes les transactions financières. L’engouement pour la crypto est un terme impropre car il s’agit d’une tendance et non d’une mode. Jusqu’à présent, je n’ai pas spécifiquement mentionné la pièce ADA-USD. Il est important d’établir d’abord le besoin du concept, puis l’opportunité spécifique qui s’y trouve.

Jusqu’à présent, je n’ai investi que dans des pièces cryptées qui offrent des cas d’utilisation légitimes. Le roi de cela est actuellement Ethereum. Cardano rivalise pour se tailler une place là aussi. La blockchain Cardano sert un objectif viable comme Ethereum (CCC :ETH-USD). Alors que l’ADA-USD est la pièce crypto qui l’alimente. Les investisseurs peuvent posséder la pièce qui s’apprécie au fil du temps comme le feraient d’autres actifs.

Les bénéfices de Cardano sont réels

Source : Graphiques par TradingView

Pourquoi s’embêter ? Si vous l’aviez fait il y a environ un an, vous auriez eu un retour sur investissement de 1 600 %. En fait, si vous lisiez mon article en août, vous auriez eu un rallye à 60% rapidement.

C’est de l’argent réel – pas faux – que vous pouvez convertir en devise FIAT à tout moment. C’est sans compter la récompense annuelle supplémentaire facultative de 2% qu’ils offrent via le jalonnement. Qu’est-ce que c’est? Le jalonnement est similaire aux dividendes des CD de la vieille école. Si je bloque mes pièces ADA pendant trois mois, je peux alors participer à une récompense de 2%.

Je suggère que les investisseurs se débarrassent de leurs perceptions et approfondissent les opportunités de cryptographie. Cela ne va pas disparaître, alors autant commencer tôt. Oui, c’est encore un concept infantile et ils font les règles que nous progressons.

Une chose est sûre, la crypto repousse les limites de la technologie financière. Cela signifie que des entreprises comme Carré (NYSE :SQ), Pay Pal (NASDAQ :PYPL) et même les processeurs hérités comme Visa (NYSE :V) et MasterCard (NYSE :MA) se lancent.

Je pense que si nous arrêtons de les appeler monnaies, les gens les prendront plus au sérieux. Ils ne le sont pas encore et n’ont pas besoin de l’être pour générer des bénéfices. Ils sont actuellement des actifs d’investissement impressionnants. Le roi de la crypto est Bitcoin (CCC :BTC-USD) et il n’a aucune concurrence avec ses performances au cours des 10 dernières années.

Sans exception, cela a été le meilleur investissement que l’on aurait pu faire avec le recul. Ethereum rattrape rapidement son retard grâce à l’omniprésence de sa plate-forme. Actuellement, c’est l’épine dorsale de choix, mais Cardano est également dans le mix.

Par conséquent, ADA-USD constitue un bon investissement à long terme. Néanmoins, ce ne serait pas mon seul choix, en fait ce ne serait même pas mon premier choix. Même si cela présente un argument haussier viable, je préfère Solana (CCC :SOL-USD) devant lui.

L’accumuler au fil du temps a du sens

Maintenant que nous avons établi que ADA-USD est une crypto qui vaut la peine d’être détenue, il s’agit de trouver des points d’entrée opportunistes. En général, investir dans des pièces électroniques est tout à fait logique de la même manière que nous le faisions il y a des années. L’idée est d’accumuler des pièces par petits morceaux et au fil du temps. Cela élimine le besoin d’être chirurgical en essayant de chronométrer un point d’entrée parfait.

En fait, j’aime un mélange des deux méthodes, car je ne peux m’empêcher de négocier autour de l’action des prix. Actuellement, il existe un support pour ADA-USD en 1,8 $ et 1,4 $. l’un ou l’autre de ceux-ci constituerait des points d’achat décents.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.