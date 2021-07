Ne tombez pas dans ces astuces

Parmi les nombreuses applications mobiles qui ont gagné en popularité pendant la pandémie de coronavirus, se trouve la populaire application Cash de Square Inc., qui facilite facilement le transfert d’argent entre les utilisateurs. Vous avez peut-être vu cela souvent sur Twitter, par exemple. Quelqu’un se sent particulièrement généreux et demande aux gens les détails de leur application Cash afin qu’ils puissent distribuer des dons à quiconque traverse une période difficile. Cependant, la facilité d’utilisation de cette application signifie également qu’il existe également plusieurs escroqueries à l’aide de Cash App.

Les escroqueries Cash App à surveiller

Certains d’entre eux sembleront assez évidents. Une fois que vous avez pris un moment de recul pour les considérer objectivement, bien sûr.

Nous devons également noter, dès le départ, que Cash App est une application intrinsèquement sûre à utiliser. Ce n’est ni plus ni moins sûr “que d’autres applications de paiement peer-to-peer légitimes telles que Venmo et Zelle”, a récemment déclaré Eva Velasquez, présidente et PDG du Identity Theft Resource Center. Reader’s Digest. Il existe même d’excellents outils de sécurité intégrés à l’application qui vous surveillent dans une certaine mesure. Comme une fonctionnalité basée sur l’IA qui surveille les escroqueries potentielles. Plus les messages texte que les utilisateurs reçoivent lorsque des connexions étranges sont détectées, entre autres outils.

Néanmoins, il est toujours facile de se faire avoir via l’application, si vous ne faites pas attention. Ce sont quelques situations, ci-dessous, à connaître.

BBB met en garde contre une arnaque sur les réseaux sociaux impliquant CashApp, Bitcoin – Spectrum News 1 https://t.co/nSXzyiYTft #cryptocurrency #cryptocurrencyeducation #cryptotraders pic.twitter.com/NejWsEcBpX – Crypto Club (@cryptoclub0) 4 juillet 2021

Imitateurs du service client

L’un des inconvénients de Cash App est qu’elle n’offre pas de support client en direct. Tous les utilisateurs ne le savent pas. C’est pourquoi les escrocs ont dupé les clients de Cash App aux États-Unis pour des milliers de dollars, prétendant être un service client. C’est d’ailleurs selon le Better Business Bureau. Et voici comment vous pouvez vous protéger contre les escroqueries Cash App comme celle-ci, selon le site Web du service :

« Cash Support ne vous demandera jamais de fournir votre code de connexion, votre code PIN ou d’autres informations sensibles telles que vos informations de compte bancaire. Cash Support ne vous demandera également jamais d’envoyer un paiement, d’effectuer un achat, de télécharger une application pour « accès à distance » ou d’effectuer une transaction « test » de quelque nature que ce soit. »

#CashAppFriday fausses offres

C’est une tradition du vendredi pour Cash App d’organiser un concours tous les vendredis qui permet aux utilisateurs de gagner de l’argent. Peut-être sans surprise, cependant, des dizaines de faux événements «Cash App Friday» sur les réseaux sociaux cooptent le hashtag officiel de l’événement. Et, ainsi, ils trompent les gens avec des événements frauduleux de cadeaux Cash App. Les caractéristiques de cette arnaque incluent des choses comme demander aux utilisateurs de partager leurs informations de connexion afin de gagner.

Si vous participez à l’une de ces tombolas, assurez-vous que le hashtag #CashAppFriday que vous suivez provient d’une application officielle et vérifiée du service.

Arnaque à l’application d’argent comptant « retourner »

Il s’agit d’un exemple classique d’escroquerie qui, de loin, semble probablement évidente pour la plupart des gens. Néanmoins, les gens tombent toujours amoureux de celui-ci. Fondamentalement, cela implique que des personnes sur les réseaux sociaux vous demandent de leur envoyer une certaine somme d’argent. Et puis ils vous le « retourneront » doublé, triplé ou plus.

Voici une bonne règle à suivre pour éviter les escroqueries Cash App comme celle-ci, et pour guider à peu près tous vos comportements sur de telles applications : Méfiez-vous d’envoyer de l’argent à des personnes que vous ne connaissez pas.

