Le darknet a trouvé un nouveau moyen d’arnaquer les gens et cette fois, leur cible est la plus grande application de messagerie, WhatsApp. Utilisé par plus d’un quart de la population mondiale, il cible désormais les utilisateurs avec un message non pertinent « Désolé, qui êtes-vous » ou les autres. C’est une façon de démarrer une conversation avec l’utilisateur et à son tour de pirater l’appareil pour des gains monétaires.

L’arnaque a été révélée par le suivi des mises à jour de WhatsApp, WABetainfo, qui a partagé une capture d’écran où les escrocs envoient « Excusez-moi, qui êtes-vous ? » d’un numéro inconnu. L’expéditeur a essayé de paraître très authentique lorsqu’il a entamé une conversation en utilisant des questions telles que le nom, la profession, l’âge et même en complimentant l’utilisateur.

Ensuite, l’utilisateur est invité à ajouter l’escroc à son compte de réseau social afin qu’il puisse obtenir des informations publiques telles que la liste d’amis, etc. pour de l’argent.

L’escroc le fait en achetant un numéro VoIP, la technologie qui permet aux utilisateurs de passer des appels vocaux en utilisant Internet. Grâce à la VoIP, ils contactent certaines personnes ou un groupe de personnes. Il est conseillé aux utilisateurs de ne pas s’impliquer dans une conversion avec un expéditeur suspect et de bloquer le numéro et d’informer leurs amis. Ils ne doivent également en aucun cas partager des informations privées ou des détails financiers à tout prix et à la place déclarer le numéro.

