in

Don’t Touch this Button!, un jeu de puzzle effronté de 9 Eyes Game Studio et Ratalaika Games, est lancé aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Une version minimaliste du genre de puzzle qui nous rappelle tous nos jeux par navigateur préférés de l’époque, Ne touchez pas à ce bouton ! vous fait explorer une série de pièces du point de vue de la première personne. L’idée générale est que vous devrez appuyer sur un certain bouton dans chaque pièce pour progresser, mais déterminer lequel deviendra de plus en plus difficile.

Vous voyez, le jeu vous propose des astuces qui devraient théoriquement vous aider à trouver la réponse à votre énigme actuelle, mais comme nous pouvons le voir depuis le début de la bande-annonce ci-dessus, les astuces mentent parfois. Alors, quand faites-vous confiance à ce que vous lisez ? Devinez-vous simplement ou voyez-vous des modèles ? C’est à vous de comprendre.

Caractéristiques:

– Mouvements 3D et puzzles logiques.

– Point de vue à la première personne

-Style d’écriture humoristique.

– Bataille de boss finale épique.

– Gros boutons rouges à presser

Ne touchez pas ce bouton. Ou celui-là. Et probablement pas l’un d’eux non plus.

Il semble que cela pourrait être un moyen bon marché et joyeux de passer le temps avec un prix plutôt tentant de 4,99 $ / 4,99 € à partir du lancement.

Assurez-vous de nous faire savoir si vous essayez celui-ci dans les commentaires. Oh, et peut-être partager quelques astuces pendant que vous y êtes ?