Ne touchez pas Dogecoin malgré les tweets floconneux du PDG d’AMC

Les partisans de Dogecoin (CCC :DOGE-USD) ont des raisons de se réjouir car les nouvelles récentes ajoutent de l’utilité et de grands noms apportent leur soutien.

Source : Shutterstock

Ce pic d’intérêt se reflète dans l’augmentation des prix de la crypto-monnaie spéculative et controversée. Cependant, dès que l’argument en faveur de l’utilité a commencé, il semble que l’argument s’affaiblit.

Bien sûr, il peut faire des progrès. Mais est-ce vraiment suffisant pour faire bouger l’aiguille à plus long terme ? Je dirais non. Ce que les investisseurs ont vraiment ici, ce sont quelques catalyseurs à court terme qui ne signifient pas grand-chose dans l’ensemble. Puisque je pense que c’est le cas, je vais regarder les dernières nouvelles et expliquer pourquoi vous ne devriez pas vous laisser berner par le coup de pouce temporaire.

L’utilitaire naissant de Dogecoin

La théorie économique qui sous-tend la récente flambée des prix Doge suit une logique simple : plus le Dogecoin est utilisé dans le monde réel, plus la demande est grande. Connectez cet utilitaire accru à un ou deux sujets brûlants, et le tour est joué, c’est une recette pour une flambée des prix.

Donc quand AMC (NYSE :AMC) Le PDG Adam Aron a mené un sondage sur Twitter (NYSE :TWTR) le 22 septembre demandant si son entreprise devait accepter Dogecoin, les prix ont grimpé en flèche.

Ce pic ne devrait cependant pas vous inciter à prendre une position sur Dogecoin. Il y a deux raisons pour lesquelles je pense que c’est le cas.

Tout d’abord, la possibilité d’utiliser Dogecoin pour acheter des billets AMC ne fait pas grand-chose. Je ne peux pas imaginer que de nombreux consommateurs s’en soucient autant. Si vous êtes un Doegcoin HODLer, pourquoi voudriez-vous même dépenser un précieux DOGE pour acheter des billets de cinéma ? Ce n’est pas un cas d’utilisation particulièrement convaincant et les passionnés de DOGE voudront probablement de toute façon s’asseoir sur leurs actifs. Si DOGE va sur la lune, ils se sentiront probablement comme des idiots s’ils en dépensent 12 $ pour voir un film.

Mais la plus grande vérité est qu’il n’y a pas une telle utilité. Comme l’a dit Aron, si les personnes interrogées aiment l’idée, alors AMC l’explorera. Cela n’en fait pas une garantie automatique.

AMC a simplement l’intention de créer des cas d’utilisation pour Dogecoin, mais ne vous y trompez pas. Il a encore très peu d’utilité. Dans le sondage, Aron a déclaré que l’entreprise accepterait Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum (CCC :ETH-USD), Litecoin (CCC :LTC-USD), et Bitcoin Cash (CCC :BCH-USD) pour les paiements d’ici la fin de l’année.

Elon Musk a aimé le tweet d’Aron sur l’utilité accrue. Cela a également attiré une attention accrue. Mais rien n’est encore construit, et à ce moment-là, il y a de fortes chances que très peu de gens s’en soucient.

Le point de vue de Musk sur Dogecoin

Le PDG Adam Aron cherchait clairement à attirer plus de presse et de demande après que Musk ait aimé le tweet initial d’Aron.

Il a répondu en déclarant: «Je n’ai jamais pensé que je verrais ce jour. @ElonMusk a aimé mon tweet du sondage Twitter Dogecoin. Si vous voyez aussi ce tweet, M. Musk, félicitations pour Tesla et SpaceX. Je me suis efforcé d’être un innovateur toute ma carrière, mais vous, monsieur, êtes l’incarnation de l’innovation par-dessus tout.

Mais la vérité est qu’Elon Musk était loin d’être complémentaire à propos du déménagement. Il a déclaré qu’il pensait que Dogecoin devait baisser ses frais pour qu’il puisse vraiment gagner du terrain en tant que moyen d’achat au détail.

Pourquoi faire ça?

La flambée soudaine des prix suppose que les HODLers souhaitent même utiliser leur Dogecoin pour des achats tels que des billets de cinéma. Je suppose qu’ils ne le font probablement pas.

Faisons ici un petit exercice de réflexion concernant Dogecoin. Imaginez que vous avez acheté DOGE à un prix avantageux et qu’il connaît une forte appréciation. Peut-être que vous faites 4X sur l’investissement initial ou vous faites 100X l’investissement initial.

Cela n’a pas vraiment d’importance, le fait est qu’en tant que détenteur de DOGE, vous êtes intéressé à ce qu’il apprécie le prix plutôt que de l’utiliser pour acheter un billet de cinéma. Vous ne voudriez pas dépenser votre DOGE et voir les prix grimper davantage. C’est contre-intuitif.

C’est pourquoi tout cela ressemble à un mouvement de relations publiques de la part du PDG d’AMC plutôt qu’à des nouvelles importantes pour les investisseurs du DOGE.

Il semble que peu de choses aient changé pour Dogecoin et il lui reste encore beaucoup de travail avant de devenir digne d’investir.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d’investissement personnel en actions est axé sur des sélections d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.