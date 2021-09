Ne vous attendez pas à ce qu’Apple laisse Fortnite revenir sur l’App Store de si tôt

in

Jeux épiques Le PDG Tim Sweeney a publié des documents suggérant que Pomme maintient le titre de bataille royale Fortnite sur la liste noire de la Magasin d’applications et iOS.

À la suite d’une longue et interminable bataille juridique antitrust entre Apple et les développeurs de Fortnite Epic – qui s’est terminée par le fait qu’Apple a été contraint d’autoriser les achats par des tiers – Sweeney a publié sur Twitter, accusant Apple de revenir sur sa promesse de permettre le retour du jeu à succès. à l’App Store iOS.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

“Apple a menti”, a-t-il déclaré dans un tweet. « Apple a passé un an à dire au monde, au tribunal et à la presse qu’ils ‘accueilleraient le retour d’Epic sur l’App Store s’ils acceptaient de jouer selon les mêmes règles que tout le monde’. Epic a accepté, et maintenant Apple a renoncé à un autre abus de son pouvoir de monopole sur un milliard d’utilisateurs.

“Tard hier soir, Apple a informé Epic que Fortnite sera mis sur liste noire de l’écosystème Apple jusqu’à l’épuisement de tous les recours judiciaires, ce qui pourrait durer jusqu’à 5 ans.”

Apple a initialement supprimé le compte de développeur Fortnite d’Epic – ce qui a empêché Fortnite d’apparaître sur les iPhones, iPads, etc. réduction obligatoire de 30% sur toutes les transactions).

Apple a qualifié cette décision de “rupture intentionnelle de contrat”, ce qui a amené Epic à faire appel au tribunal – bien qu’en vain.

Apple, dans un e-mail à Sweeney, a déclaré qu’il ne rétablirait pas le compte du développeur “pour le moment” grâce à la “conduite trompeuse dans le passé” d’Epic.

“Epic a commis une rupture de contrat intentionnelle et un abus de confiance en cachant le code d’Apple et en faisant des fausses déclarations et des omissions”, a noté Apple.

“Dans sa décision, le tribunal a reconnu qu’Apple avait le droit contractuel d’agir comme il l’a fait. Il a simplement fait respecter ces droits en tant que [Epic’s] ses propres documents internes montrent qu’Epic Games est attendu'”.

Apple a poursuivi en notant que le tribunal – dans sa décision de 185 pages – a convenu que la décision de l’entreprise de supprimer l’accès des développeurs d’Epic était “valide, légale et exécutoire”. C’est pourquoi nous voyons la société continuer à exclure Epic de l’App Store.

Étant donné qu’Epic a déclaré qu’il ferait appel de la décision rendue par les tribunaux, vous pouvez probablement vous attendre à ce que Fortnite reste indisponible sur iOS pendant un certain temps encore.