Une croissance un peu plus lente en raison de la deuxième vague et des déficits budgétaires plus élevés se traduiront par un fardeau de la dette plus élevé.

William Foster, vice-président et responsable principal du crédit (risque souverain) chez Moody’s Investors Service, a déclaré à Banikinkar Pattanayak de FE que les niveaux d’endettement élevés de l’Inde gonfleraient les paiements d’intérêts. À moyen terme, les perspectives d’allégement du fardeau de la dette se sont amoindries et dépendront fortement de la tendance à la croissance du PIB nominal. Extraits édités :

Moody’s a prédit que le fardeau de la dette publique indienne atteindra 90 % du PIB en 2021-2022, pour atteindre progressivement 92 % d’ici l’exercice 25. Cela signifie que même avec une accélération du taux de croissance, le niveau d’endettement ne baissera pas de sitôt. Pourquoi donc ?

La propagation de la deuxième vague et la réimposition de mesures de confinement ont freiné l’activité économique et la mobilité en Inde, ce qui retardera la reprise économique. À ce stade, nous prévoyons que l’activité économique séquentielle négative se limitera au trimestre d’avril à juin, avec une croissance annuelle du PIB réel de 9,3 % au cours de l’exercice se terminant en mars 2022 et de 7,9 % l’exercice suivant. Les risques à plus long terme pour l’économie indienne augmenteraient si la deuxième vague se prolonge au-delà de juin et si le rythme des vaccinations est lent. Cela pourrait endommager l’économie par des pertes d’emplois permanentes et la destruction d’entreprises. Une croissance un peu plus lente due à la deuxième vague et des déficits budgétaires plus élevés se traduiront par un fardeau de la dette plus élevé.

Nous prévoyons que le fardeau de la dette des administrations publiques atteindra environ 90 % du PIB en 2021, contre 72 % en 2019, nettement plus élevé que la médiane prévue pour les pairs notées Baa d’environ 64 % en 2021. baisse se sont atténués et dépendra fortement de l’évolution de la croissance du PIB nominal. Sous une croissance moyenne du PIB nominal d’environ 11,5 %, que nous prévoyons comme référence pour les quatre années jusqu’à l’exercice se terminant en mars 2025, nous prévoyons que la dette se stabilisera à environ 92 % du PIB. Dans le même temps, nous prévoyons que l’accessibilité de la dette restera relativement faible avec des paiements d’intérêts atteignant environ 28 % des recettes publiques en 2021, le plus élevé parmi les pairs notés Baa et plus de trois fois la prévision médiane de Baa d’environ 8 %.

Quel sera l’impact d’un fardeau de la dette aussi élevé sur les finances du gouvernement indien et la notation souveraine ?

Les principaux défis du crédit en Inde comprennent un ralentissement persistant de la croissance, des finances publiques faibles et des risques pour le secteur financier. Ces vulnérabilités ont pesé sur le profil de crédit souverain avant la pandémie de coronavirus et ont ensuite été exacerbées par le choc. En juin 2020, nous avons abaissé la note souveraine de l’Inde de Baa3 à Baa2, en raison de l’affaiblissement du profil de crédit dû à ces vulnérabilités, et avons maintenu une perspective négative pour refléter les risques à la baisse résultant de tensions potentiellement plus profondes dans l’économie et le système financier qui pourraient conduire à une érosion plus sévère et prolongée de la solidité budgétaire. Une preuve supplémentaire que les risques économiques et financiers autorenforçants sont en augmentation exercerait une pression à la baisse sur la notation.

Quand voyez-vous le ratio d’endettement des administrations publiques redescendre au niveau d’avant la pandémie (FY20) ?

Nous ne nous attendons pas à ce que le fardeau de la dette baisse aux niveaux d’avant la pandémie dans un avenir prévisible. À moyen terme, les perspectives de diminution du fardeau de la dette se sont amoindries et dépendront fortement des tendances de la croissance du PIB nominal. L’important réservoir d’épargne privée intérieure de l’Inde, disponible pour financer la dette publique, atténue certains risques budgétaires posés par la dette publique élevée et la faible accessibilité de la dette.

