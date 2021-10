Ne vous attendez pas à ce que le nouveau MacBook Pro M1X remplace les modèles M1

Apple a confirmé aujourd’hui son prochain événement spécial le lundi 18 octobre, au cours duquel la société devrait présenter sa puce Apple Silicon de nouvelle génération avec des modèles de MacBook Pro nouvellement repensés. Cependant, contrairement à ce que certains pourraient penser, il est peu probable que le nouveau MacBook Pro M1X remplace les modèles d’entrée de gamme actuels par la puce M1.

Le M1 est la première puce d’architecture ARM conçue spécifiquement pour les Mac, et elle alimente le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces, le Mac mini et l’iMac 24 pouces.

Lorsqu’Apple a annoncé M1 en novembre 2020, la société a clairement indiqué que bien qu’elle soit plus puissante que les processeurs Intel, cette puce se concentre sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau d’entrée de gamme en raison de son profil de faible consommation d’énergie – c’est pourquoi il existe encore des processeurs Intel. Mac disponibles même après l’introduction des Mac M1.

Cette fois, cependant, la rumeur dit qu’Apple présentera la « puce M1X », qui sera la première variante du M1 avec un GPU 16 cœurs plus puissant. En conséquence, M1X devrait offrir des graphiques plus rapides, ce qui le rend idéal pour les Mac plus chers comme le MacBook Pro 16 pouces et l’iMac 27 pouces.

Ce que disent les rumeurs

Selon les rumeurs, le nouveau MacBook Pro M1X sera disponible en deux tailles : 14 pouces et 16 pouces. Ils devraient avoir un design rafraîchi, un port HDMI, un emplacement pour carte SD, MagSafe, une webcam 1080p et un écran Mini-LED.

Les rumeurs suggèrent également que les modèles 14 et 16 pouces seront disponibles dans les mêmes configurations de spécifications, à commencer par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Cela n’est pas surprenant puisque la puce M1 est fondamentalement la même parmi tous les modèles Mac (et iPad) basés sur elle, avec seulement quelques légères variations.

Alors qu’Apple n’a jamais introduit de MacBook Pro 16 pouces avec puce Apple Silicon, il existe déjà un MacBook Pro plus petit avec M1, ce qui a amené certaines personnes à croire que la mise à jour de la semaine prochaine concernera également ces modèles. Cependant, vous ne devriez probablement pas vous attendre à cela, et voici pourquoi.

La gamme actuelle de MacBook Pro

Apple vend actuellement trois versions différentes du MacBook Pro. Il existe la version 13 pouces avec M1, la version 13 pouces avec Intel et la version 16 pouces avec Intel.

Bien que le MacBook Pro M1 soit plus que capable d’effectuer des tâches lourdes, Apple a conservé des modèles plus chers du MacBook Pro 13 pouces avec des processeurs Intel pour les personnes qui ont besoin de choses que les Mac M1 ne peuvent pas offrir. Cela inclut de travailler avec deux écrans externes ou plus et d’être disponible avec jusqu’à 32 Go de RAM ou 4 To de SSD (les modèles M1 sont limités à 16 Go de RAM et 2 To de SSD).

Compte tenu de la puce plus puissante et des fonctionnalités telles que l’écran Mini-LED (qui est considérablement plus cher qu’un écran LCD ordinaire), il est probable que le nouveau MacBook Pro M1X 14 pouces viendra remplacer uniquement les modèles Intel plus chers.

La nouvelle gamme MacBook Pro

Mais serait-il judicieux pour Apple de conserver deux modèles différents de MacBook Pro plus petits (sans parler du modèle 16 pouces) ? En fait, c’est le cas, et Apple l’a fait dans le passé.

En 2016, lorsque Apple a repensé le MacBook Pro, il existait deux versions différentes des modèles 13 pouces : une avec Touch Bar et une avec des touches de fonction. Cependant, ce n’était pas la seule différence entre eux. Les modèles avec touches de fonction disposaient également d’un matériel moins puissant, et c’est ce qui, je pense, se produira avec la sortie du nouveau MacBook Pro M1X la semaine prochaine.

Pour résumer, voici à quoi j’imagine que la nouvelle gamme MacBook Pro ressemblera :

MacBook Pro M1 13 pouces MacBook Pro M1X 14 pouces MacBook Pro M1X 16 pouces

Je pense également qu’Apple pourrait conserver au moins un modèle Intel MacBook Pro 16 pouces dans la gamme, encore une fois, en raison de limitations matérielles. Nous ne savons pas avec certitude si la puce M1X sera capable de gérer deux écrans externes ou plus ou jusqu’à 64 Go de RAM, et cela peut être une raison pour conserver le modèle Intel un peu plus longtemps.

Je peux également voir Apple mettre à jour le MacBook Pro d’entrée de gamme l’année prochaine avec une puce M2 (qui peut avoir un meilleur processeur, mais pas nécessairement des graphiques plus puissants que le M1X) et toujours avec un écran LCD standard pour garder le prix plus abordable.

Que pensez-vous de ceci? Apple abandonnera-t-il le MacBook Pro M1 13 pouces la semaine prochaine ou l’entreprise le conservera-t-il comme option d’entrée de gamme ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

