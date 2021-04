GCPD marquera la dernière série Batman et la première pour HBO Max. Il n’y a pas trop d’informations sur la série, ni sur ce qu’elle deviendra exactement. Que ce soit ou non une préquelle de Batman comme Gotham semble être hors de course, selon Joe Barton. Ce qui signifie qu’il y a encore beaucoup de scénarios possibles. Il est possible que cela ne tourne pas autour ou ne présente pas Batman ou Bruce Wayne, plutôt ce qu’était Gotham avant ou après lui.