Ne vous attendez pas à voir Cyberpunk 2077 sur Xbox Game Pass ou PS Now de si tôt

CD Projet Rouge maison mère Projet CD a noté qu’« il est bien trop tôt pour [Cyberpunk 2077] » pour rejoindre l’un des services d’abonnement de la console.

Lors d’un appel aux investisseurs aujourd’hui (via VGC), on a demandé à la société si nous allions ou non voir Cyberpunk 2077 atterrir bientôt sur des services d’abonnement comme Xbox Game Pass ou PS Now.

Le président Adam Kiciński a répondu : « Nous considérons toujours toute opportunité commerciale, mais ce type de modèle d’abonnement est bon à un certain moment du cycle de vie du produit, donc pas trop tôt.

« Wtcher 3 était pendant un certain temps dans [Xbox Game Pass and PlayStation Now], mais nous devons peser les avantages et les coûts à chaque fois, nous devons donc les comparer aux ventes, c’est donc une décision basée sur des données. C’est beaucoup trop tôt pour Cyberpunk. »

The Witcher 3 a connu un regain de popularité lorsqu’il est arrivé sur Xbox Game Pass en décembre 2019. Il a été retiré du service plus tôt cette année, en mars 2021, ce qui signifie qu’il était disponible via le service pendant un peu plus d’un an.

Cela fait suite à l’annonce par le développeur que les versions de génération actuelle de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 arriveront respectivement au premier et au deuxième trimestre de 2022, alors que le studio entreprend un « travail exploratoire » sur de nouveaux projets.

Pourrions-nous voir The Witcher 3 revenir aux services d’abonnement lors de sa sortie sur les deux consoles de nouvelle génération ? Cela reste à voir. Si le RPG et le Cyberpunk 2077 arrivent en même temps, cela pourrait être une bonne occasion pour CD Projekt Red de réhabiliter son image après les différentes polémiques qu’il a suscitées lors du lancement du jeu.