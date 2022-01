Ne vous contentez pas de vous asseoir pendant que les actions de véhicules électriques éclatent cette année

Véhicules électriques envahissent le monde. Tu le sais. Je sais que. Le marché le sait. Nous savons tous que.

Source : Shutterstock

Les consommateurs veulent conduire des véhicules électriques de nos jours, 60% des acheteurs potentiels de voitures souhaitent acheter un VE. Les législateurs veulent également que vous conduisiez un véhicule électrique, car plus de 200 villes à travers le monde ont un objectif « 100 % d’énergie propre» pour 2030, 2040 et 2050.

De plus, ces voitures roulent plus loin, durent plus longtemps, deviennent moins chères et deviennent beaucoup, beaucoup plus accessibles. Oh, et sans oublier, chaque constructeur automobile de Ford à Jeep à Rolls-Royce lance de nouveaux véhicules électriques.

Alors, je répète : Les véhicules électriques envahissent le monde.

Ce n’est pas quelque chose qui se produira demain ou au cours des prochaines années. Ça se passe en ce moment.

Au troisième trimestre 2021, Tesla livré un record de 241 300 véhicules. Les fabricants chinois de véhicules électriques NIO et Xpeng les deux viennent également de signaler un nombre record de livraisons en septembre. Les demandes de renseignements sur les voitures électriques au Royaume-Uni ont récemment atteint des niveaux records au milieu de la flambée des prix du carburant.

En conséquence, il semble qu’environ 10 % de toutes les ventes de voitures neuves en 2021 seront des véhicules électriques, selon notre modélisation. Cela représente une augmentation par rapport à environ 5% en 2020 et 3,5% en 2019. En 2016, ce nombre n’était que de 0,3%.

En d’autres termes, en seulement cinq ans, nous sommes passés de 0,3 % de pénétration mondiale des véhicules électriques à 10 %. C’est une croissance énorme – et les choses ne font que commencer.

Grâce à l’évolution de la demande et de la législation, ainsi qu’à l’augmentation de l’offre, à l’amélioration de la technologie et à la baisse des coûts, nous prévoyons que le taux de pénétration des véhicules électriques atteindra 80 % d’ici 2040, ce qui implique Croissance du volume des véhicules électriques d’environ 2 000 % au cours des 20 prochaines années.

Avec un tel potentiel de croissance au cours des deux prochaines décennies, l’industrie des véhicules électriques offre aux investisseurs de multiples excellentes opportunités d’investissement à long terme.

Et le moment de faire « all in » avec les stocks de véhicules électriques est à l’heure actuelle.

Vous voyez… en raison du bruit macroéconomique externe lié à l’inflation, à la Fed et aux rendements du Trésor… les actions EV ont connu des difficultés en 2021.

Je regarde actuellement les plus grandes entreprises de véhicules électriques par capitalisation boursière. Vous avez Tesla (NASDAQ :TSLA), NIO (NYSE :NIO), Lucide Grouper (NASDAQ :LCID), Xpeng (NYSE :XPEV), Li Auto (NASDAQ :LI), Arrivée (NASDAQ :ARVL), et Fisker (NYSE :RSF) dans les sept premiers.

Et, si vous ne l’avez pas déjà fait, le moment est venu de les acheter. Parce que 2022 sera une année charnière pour les véhicules électriques.

Nous soupçonnons que la facture d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars et les packages de rapprochement budgétaire inférieurs à 2 000 milliards de dollars fourniront d’énormes avantages juridiques à l’industrie des véhicules électriques via des subventions élargies, des crédits d’impôt et davantage d’infrastructures de recharge de véhicules électriques.

Dans le même temps, nous pensons que les pénuries de la chaîne d’approvisionnement qui ont eu un impact sur la disponibilité des puces pour fabriquer des véhicules électriques s’atténueront en 2022, car les impacts de Covid-19 sur la capacité de fabrication deviendront moins graves.

Pendant ce temps, vous avez une tonne de nouveaux véhicules électriques qui arrivent sur le marché.

Lucid est en passe de livrer des milliers de ses Lucid Air ultra-premium en 2022. NIO se développe en Europe pour la toute première fois. Le Fisker Ocean devrait arriver sur le marché à la fin de 2022. BMW et Audi lanceront une toute nouvelle flotte de véhicules électriques haut de gamme en 2022. La camionnette Rivian fera des vagues. La camionnette de style de vie de Canoo devrait commencer les livraisons.

Il y a beaucoup de choses sur le dossier des véhicules électriques en 2022.

Et c’est pourquoi nous martelons la table au sujet des stocks de véhicules électriques en ce moment. Nous pensons que les investisseurs ont une opportunité générationnelle d’acheter des actions de véhicules électriques de haute qualité avec une remise énorme avant de se lancer dans une énorme course en 2022 et plus.

Hélas, la question à un million de dollars est la suivante : quelles actions de véhicules électriques devriez-vous acheter ?

Pour cela, nous nous tournons vers notre produit phare de recherche en investissement – Investisseur innovant – où nous investissons dans les entreprises les plus innovantes au monde, les mégatendances perturbatrices et les technologies de rupture.

Bien sûr, les véhicules électriques correspondent parfaitement à cette description. Mais, conformément à nos normes élevées en matière de sélection d’actions, nous n’allons pas acheter tous les stocks de véhicules électriques là-bas. En effet, nous pensons que la plupart des entreprises de véhicules électriques échoueront, car l’industrie ne peut pas soutenir des dizaines de gagnants.

Au lieu de cela, nous achetons les actions de véhicules électriques de la plus haute qualité avec les plus grandes chances de succès à long terme et notons à nos abonnés des rendements de 100 %, 200 % et plus de 300 %.

Pour savoir quels stocks de véhicules électriques figurent sur notre « radar d’achat » aujourd’hui, cliquez ici.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.