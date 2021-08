Ne vous embêtez pas avec les actions HYLN jusqu’à ce qu’elles puissent créer des revenus

Hyliion Holdings Corp. (NYSE :HYLN) l’action est en baisse de 51% jusqu’à présent en 2021, conformément à ma position pessimiste sur les SPAC : l’enthousiasme pour les entreprises aux fondamentaux médiocres entraîne une hausse à court terme de l’action, qui se dégonfle rapidement lorsque la réalité entre en jeu.

Source : Hyliion media

J’ai dit à plusieurs reprises que je n’aime pas les SAVS, car leurs cours boursiers sont souvent fortement faussés par rapport à leur juste valeur. Le stock HYLN fait-il exception à cette règle ? Si vous voulez une réponse rapide, non. Si vous voulez pourquoi, lisez la suite.

J’ai déjà écrit sur l’action HYLN en novembre 2020. Sur la base des fondamentaux de l’entreprise et de ses pertes nettes, j’ai conclu que «pour les investisseurs qui acceptent la spéculation, l’action Hyliion peut convenir. Pour les investisseurs conservateurs et ceux qui veulent creuser plus avant de prendre une décision, l’action doit être évitée pour le moment. »

À la date de publication de mon article, le cours de clôture de l’action HYLN était de 20,08 $. Le cours d’ouverture le 19 août était de 8,17 $. Je n’étais pas enthousiasmé par Hyliion à l’époque, et je ne les soutiens pas non plus aujourd’hui. Voici pourquoi.

Le risque boursier de HYLN augmente alors que l’enthousiasme diminue

Si vous vous demandez si le point de vue baissier du marché boursier sur la société de transport d’énergie alternative Hyliion est devenu excessif, il est intéressant de noter que le prix actuel de l’action HYLN est d’environ 10 % inférieur à son prix d’origine SPAC de 10 $.

Une grande partie de ce que j’écris se concentre sur les actions qui fournissent des leçons d’investissement. Hyliion est l’un de ces stocks. Avec un sommet de 58,66 $ sur 52 semaines, c’est un rappel que lorsqu’une action est dans une bulle de manuel, vous devez prendre vos bénéfices dès que vous le pouvez, car la cupidité et les vœux pieux ne peuvent que vous nuire.

À ceux qui ont acheté des actions d’Hyliion à près de 10 $ et les ont vendues à un prix beaucoup plus élevé, je tiens à les féliciter pour leur audace et leur volonté d’investir dans une entreprise à revenus nuls et la promesse qu’elle perturbera l’avenir de l’industrie du camionnage. Pour les investisseurs qui ont acheté des actions HYLN à un prix gonflé et qui continuent de les détenir, la leçon apprise est toujours de faire preuve de diligence raisonnable et de ne pas se laisser emporter par la peur de passer à côté. Ne chassez pas les cours des actions à la hausse, en particulier les actions de sociétés dont les fondamentaux sont très faibles, et supposez que l’histoire se répétera.

Finances : Manque d’historique et de tendances

Hyliion a récemment publié des résultats financiers du deuxième trimestre qui montrent que l’entreprise perd de l’argent et n’a aucun revenu. Brûler des liquidités pour soutenir ses opérations commerciales n’est pas positif, mais la direction semble optimiste à ce point d’inflexion critique. Thomas Healy, le fondateur et PDG, a déclaré ceci :

« Après un bon début d’année, notre équipe continue d’exécuter efficacement les délais pour les produits Hybrid et Hypertruck ERX. Avec le dévoilement de notre groupe motopropulseur hybride amélioré et les débuts de nos unités de démonstration Hypertruck ERX tous deux prévus pour le troisième trimestre de 2021, nous sommes à un point d’inflexion passionnant dans l’histoire d’Hyliion.

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles dans ces résultats. Il est important de garder à l’esprit que Hyliion n’a publié jusqu’à présent que des rapports de revenus trimestriels, il n’y a donc pas encore de tendances annuelles.

La société a annoncé une réservation de 300 unités pour son Hypertruck ERX et a donné plus d’informations sur son programme de développement. Il a également annoncé un mode de configuration tout électrique conforme aux exigences réglementaires de la Californie et a noté qu’il disposait de suffisamment de liquidités dans son bilan pour financer les plans de commercialisation de ses modèles Hybrid et Hypertruck ERX. La société dit également qu’elle est sur la bonne voie pour lancer son groupe motopropulseur électrique hybride en 2021.

En ce qui concerne les revenus, cependant, la société n’a aucune bonne nouvelle à annoncer. En fait, « alors que Hyliion prévoit de commencer à générer des revenus à partir de son produit hybride amélioré après son lancement plus tard cette année, il ne s’attend pas à ce que les revenus générés en 2021 soient importants. »

La perte nette par action est de 23 cents par rapport à une perte nette de 11 cents pour le même trimestre il y a un an. La perte d’exploitation pour le trimestre a augmenté à 23,4 millions de dollars contre 3,4 millions de dollars par rapport au trimestre de l’année précédente. L’action HYLN a également été fortement diluée, le nombre d’actions étant passé de 86,8 millions à 172,3 millions au cours de la même période.

Je ne peux pas prédire l’avenir, mais je n’aime ni les données financières ni la valorisation de l’action HYLN. Pourquoi acheter de nouvelles actions d’une entreprise qui n’a pas démontré qu’elle peut gagner de l’argent ? Ma thèse d’investissement précédente sur le stock reste la même. Évitez-le jusqu’à ce que les revenus et la rentabilité soient visibles dans les données.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.