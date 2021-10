« Ne vous faites pas piquer », déclare l’Université de Durham dans des publications sur les réseaux sociaux désormais supprimées

Une personne a commenté : « Que diriez-vous de ne pas piquer les gens à la place ? »

L’Université de Durham a maintenant supprimé des messages sur diverses plateformes de médias sociaux, qui disaient aux étudiants: « Ne vous faites pas piquer ».

Les messages ont reçu beaucoup de réactions de la communauté étudiante.

L’action de Durham intervient au milieu de rapports faisant état d’un pic de tout le pays et de cas suspects récents à Durham même.

Le message complet publié sur Twitter se lit comme suit : « La consommation d’alcool est dangereuse et quelque chose que vous pouvez empêcher de vous arriver à vous et à vos amis. #dontgetspiked Contactez la police dès que possible en cas de suspicion afin qu’une enquête puisse être menée et que les autres puissent être protégés ».

Le message a été étiqueté « incroyablement insensible et inacceptable » et « dégoûtant blâmer la victime », avec d’autres se demandant pourquoi le message original n’était pas « ne pas piquer les gens à la place ».

Les versions originales Instagram et Twitter des publications ont maintenant été supprimées, mais alors qu’elles étaient en place, elles ont suscité une réponse massive des étudiants. L’Université a publié la déclaration suivante sur Twitter en réponse à la réaction :

« Nous apprécions les commentaires sur notre récent article sur la sécurité des boissons. Des étudiants nous ont fait part de leurs inquiétudes concernant les pics de consommation d’alcool le soir. Nous prenons cela très au sérieux et travaillons avec la police et d’autres sur des conseils pour aider les gens à être en sécurité et à signaler les incidents.

« Nous visons toujours à soutenir nos étudiants et profiterons de cette occasion pour apprendre et améliorer nos messages sur ce sujet important. Il est de notre devoir de vous écouter et de résoudre ces problèmes difficiles, notamment en formant le personnel et les représentants des étudiants à la sensibilisation aux drogues et à l’alcool.

