Ne vous faites pas vacciner à nouveau, évitez simplement les amis, portez des masques pour toujours ! 10z viral

La journaliste du New York Times sur les coronavirus, Apoorva Mandavilli, a offert un autre conseil douteux sur les virus, suggérant dans l’édition de jeudi que porter des masques et éviter la compagnie dans un avenir prévisible est en quelque sorte préférable à recevoir un « injection de rappel » d’un vaccin contre le coronavirus : « Vaccins » la protection contre l’infection virale diminue, suggèrent les études du CDC.

Mandavilli a trouvé des sources suggérant de ne porter que des masques dans un avenir prévisible et d’éviter les repas à l’intérieur et les autres êtres humains était en quelque sorte une option plus souhaitable !

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié mercredi trois études qui, selon des responsables fédéraux, ont fourni des preuves que tous les Américains auraient besoin de vaccins de rappel contre les coronavirus Pfizer-BioNTech et Moderna dans les mois à venir. Mais certains experts ont déclaré que la nouvelle recherche n’appuyait pas la décision de recommander des injections de rappel pour tous les Américains.

Mandavilli semblait déterminé à chercher des angles pour saper le plan de « coup de pouce ».

Certains scientifiques étaient profondément sceptiques quant au nouveau plan. “Ces données soutiennent l’administration de doses supplémentaires de vaccin aux personnes hautement immunodéprimées et aux résidents des maisons de soins infirmiers, pas au grand public”, a déclaré le Dr Céline Gounder, spécialiste des maladies infectieuses au Centre hospitalier de Bellevue et ancienne conseillère sur la pandémie auprès de l’administration.

Elle a dénigré la validité de prendre une troisième dose :

On ne sait pas si une troisième dose aiderait les personnes qui n’ont pas produit de réponse robuste aux deux premières doses, a déclaré Bill Hanage, épidémiologiste à la Harvard TH Chan School of Public Health. La recommandation pour les rappels pourrait également finir par saper la confiance dans les vaccins, a-t-il averti: “Un troisième coup ajoutera au scepticisme parmi les personnes qui n’ont pas encore reçu une dose que les vaccins les aident.”

Les gens auront des opinions différentes sur la sagesse de recevoir des injections de rappel. Mais combien de personnes qui ont déjà été vaccinées préféreraient se masquer en permanence et éviter de socialiser juste pour éviter de se faire vacciner à nouveau ? Cela ne témoigne certainement pas d’une grande confiance dans les vaccins du Times. (Les reportages de Mandavilli tendent vers le pessimisme, voire l’alarmisme, donc pas de surprise.)

Au lieu de cela, même les personnes complètement vaccinées auraient continué à se comporter comme si elles n’étaient pas vaccinées, en portant des masques et en évitant les espaces intérieurs bondés – c’est-à-dire la vie normale – dans un avenir prévisible. Les vaccins ne fonctionnent-ils pas ?

[Boston University epidemiologist Dr. Ellie] Murray a déclaré que les boosters renforceraient sans aucun doute l’immunité d’un individu, mais que l’avantage peut être minime – et obtenu tout aussi facilement en portant un masque ou en évitant les repas à l’intérieur et les bars bondés. L’accent mis par l’administration sur les vaccins a sapé l’importance d’intégrer d’autres précautions dans la vie des gens de manière confortable et durable, et de renforcer les capacités de test, ont déclaré elle et d’autres experts. “C’est en partie pourquoi je pense que l’accent mis par l’administration sur les vaccins est si dommageable pour le moral”, a-t-elle ajouté. « Nous ne reviendrons probablement pas à la normale de sitôt. »

Robby Soave du magazine Reason l’a exprimé ainsi : « Le New York Times : Au lieu de vaccins de rappel, pourquoi ne pas simplement porter des masques pour toujours ?

Notez l’ordre du jour ici : les « experts » – c’est-à-dire les épidémiologistes trop prudents choisis par le New York Times pour donner du poids aux préférences chimériques d’atténuation du COVID-19 de Team Blue – pensent que l’accent mis sur les vaccins est préjudiciable car cela se fait au détriment d’un pro -stratégie de confinement, pro-masking, pro-distanciation sociale. La vaccination, d’une manière générale, permet à la plupart des gens de vivre à nouveau normalement ; c’est en quelque sorte considéré comme une mauvaise chose.

L’ancien gourou des statistiques du Times, Nate Silver, a tweeté :