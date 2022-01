Ne vous inquiétez pas, Dying Light 2 ne prendra pas 500 heures pour finir après tout

A votre avis, combien de temps est trop long pour un jeu ? Qu’il s’agisse simplement de terminer l’histoire principale ou d’obtenir cet insaisissable trophée Platine, combien de temps êtes-vous prêt à consacrer à un jeu pour voir le pourcentage d’achèvement atteindre 100 % ? 500 heures, c’est trop long ? Selon de larges pans d’Internet, oui. Il est.

Cette conversation est sur toutes les lèvres grâce à un tweet malavisé du développeur Techland l’autre jour. Il a expliqué que Dying Light 2 prendra « au moins 500 heures pour terminer » si vous vouliez voir tout ce que le titre avait à offrir (y compris divers arbres de dialogue, différentes fins, tous les objets de collection, etc.).

En réponse au contrecoup causé par ce tweet apparemment anodin, Techland a publié une autre clarification. Cette fois, le développeur a noté que « Dying Light 2: Stay Human est conçu pour les joueurs avec différents styles de jeu et préférences pour explorer le monde comme ils l’entendent », et a encore réduit les temps d’achèvement. Voici à quoi cela ressemble maintenant :

20 heures: Temps nécessaire pour terminer l’histoire principale

80 heures: Temps nécessaire pour terminer l’histoire principale et toutes les quêtes secondaires

500 heures: Temps nécessaire pour maximiser le jeu avec toutes les quêtes secondaires, fins, choix, tout vérifier sur la carte, trouver chaque objet de collection, expérimenter chaque choix de dialogue.

Ces chiffres sont révisés à partir d’un tweet précédent de la société qui notait « un joueur régulier devrait terminer l’histoire et les quêtes secondaires et faire beaucoup d’exploration en moins de 100 heures, alors ne vous inquiétez pas! »

Si vous êtes enthousiasmé par le jeu (que vous vouliez ou non y jouer environ 20 jours de votre vie), vous voudrez peut-être consulter notre vidéo 5 choses que vous devez savoir, expliquant plus sur le jeu avant sa date de sortie le 4 février 2022. Vous pouvez également visionner la vidéo ci-dessus.