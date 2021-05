Ne vous inquiétez pas, la théorie effrayante du complot iPhone dans ce TikTok viral est 100% fausse – .

Il y a une citation célèbre, souvent attribuée à Mark Twain mais probablement l’idée de quelqu’un d’autre, qui dit qu’un mensonge peut voyager à l’autre bout du monde alors que la vérité est toujours en train de mettre ses chaussures. L’adage est encore plus applicable aujourd’hui grâce aux avancées technologiques qui permettent littéralement à la désinformation de se répandre dans le monde entier à la vitesse de la lumière.

Bien que la désinformation soit généralement quelque chose que nous voyons dans la sphère politique, nous pouvons également la voir apparaître la tête laide dans le monde de la technologie. Un exemple récent est apparu plus tôt ce mois-ci lorsqu’une vidéo virale TikTok a affirmé que les appareils iPhone équipés de Face ID prenaient subrepticement des photos infrarouges d’utilisateurs toutes les cinq secondes.

Comme démonstration de «preuve», TikToker Brie Thomason a utilisé une caméra infrarouge pour détecter les flashs d’un modèle récent d’iPhone. Ces flashs, a déclaré Thomason, ont montré que les iPhones prennent constamment des photos d’utilisateurs sans leur permission. Et bien sûr, étant donné que les nouvelles sensationnelles ont tendance à voyager rapidement, les théoriciens du complot n’ont pas tardé à partager la vidéo partout.

Alors, que se passe-t-il vraiment ici? Apple – une entreprise qui a fait de la confidentialité des utilisateurs une partie intégrante de l’expérience utilisateur – prend-elle réellement des photos d’utilisateurs en cachette?

Pas du tout.

En réalité, ce qui se passe, c’est la fonction de sensibilisation à l’attention qui fait son travail. En d’autres termes, votre iPhone ne prend pas de photos de vous, mais vérifie plutôt si vous faites attention à l’écran.

Notez ce qui suit dans un document d’assistance Apple:

Même si vous ne vous inscrivez pas à Face ID, la caméra TrueDepth sur iPhone X ou version ultérieure, ou iPad Pro 11 pouces ou iPad Pro 12,9 pouces s’active intelligemment pour prendre en charge les fonctionnalités de prise en charge de l’attention. Par example,

Lorsque vous regardez votre appareil, votre écran ne s’assombrira pas tant que vous ne cesserez pas de regarder votre appareil. Si vous regardez votre appareil, cela réduira le volume sonore de vos alertes.

Un autre document d’assistance Apple qui met en évidence certains des avantages de Attention Awareness se lit comme suit:

Pour plus de sécurité, Face ID est attentif. Il ne déverrouille l’iPhone que lorsque vos yeux sont ouverts et regardent l’écran. L’iPhone peut également révéler des notifications et des messages, garder l’écran allumé lorsque vous lisez ou réduire le volume des alertes.

Si vous souhaitez désactiver la fonction Attention Aware, cela peut facilement être fait en accédant à Paramètres> Face ID & Passcode, puis en désactivant l’option Attention Aware.

Tout compte fait, la vidéo TikTok peut sembler effrayante et promouvoir l’idée que l’iPhone est un cauchemar de la vie privée, mais la vérité, comme c’est souvent le cas, est beaucoup plus fade. Votre iPhone ne prend pas de photos de vous et, pour faire court, la vidéo TikTok ci-dessus vaut certainement la peine de rire plutôt que d’y prêter attention.

