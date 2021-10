Super Mario 64 vu dans Super Mario 3D All-Stars (Image : Nintendo)

Le mois dernier, Nintendo a annoncé que les jeux Nintendo 64 arriveraient sur son service Switch Online sous la forme d’une mise à niveau payante appelée « Pack d’extension ».

Il y a eu toutes sortes de questions qui ont été soulevées jusqu’à présent, mais une qui revient sans cesse est de savoir quelle version de Super Mario 64 le service obtiendra-t-il? Pour le 35e de Mario l’année dernière, Nintendo a inclus l’itération Shindou du jeu dans le « temps limité » Les étoiles de Super Mario 3D collection avec une résolution et des textures mises à jour.

Alors, quelle sera la version Switch Online ? Alors que Nintendo n’a pas encore confirmé exactement ce que nous obtenons, nous avons pris la capture d’écran fournie sur son site Web et l’avons comparée à notre propre image de la version en 3D All-Stars. Comme vous pouvez le voir, la version N64 Switch Online semble être une ROM standard, comme vous vous en doutez. Il a également été suggéré que cela pourrait être la version Shindou – ce qui est une bonne ou une mauvaise chose, selon à qui vous parlez…

« … ce ne sont pas seulement les éléments polygonaux du jeu qui deviennent plus nets. Nintendo a également pris le temps de refaire tous les éléments basés sur les sprites, et c’est ce mouvement qui est probablement la mise à niveau la plus notable. Tout le texte est agréable et lisse, les compteurs pour le nombre de vies et d’étoiles que vous avez sont nets, et même des choses comme la neige qui tombe pendant les étapes d’hiver sont bien meilleures. »