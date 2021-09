Ne vous inquiétez pas, Nintendo n’abandonne pas les bibliothèques SNES et NES de Switch Online

in

Image : Nintendo

Le nouveau niveau de Nintendo pour le service Switch Online a suscité des inquiétudes quant à la prise en charge future des bibliothèques SNES et NES.

Des jeux continueront-ils à être ajoutés à ce service, ou Nintendo en aura-t-il définitivement fini avec ces anciennes bibliothèques rétro ? Il semble qu’il n’y ait pas lieu de s’inquiéter. L’écrivain d’Axios, Stephen Totilo, a été informé par Nintendo que d’autres jeux continueront d’être ajoutés au service d’adhésion d’origine.

“Nintendo me dit qu’il y aura encore plus de jeux NES et SNES ajoutés pour les personnes qui ne passent pas au nouveau niveau de Nintendo Switch Online.”

En d’autres termes, les favoris des fans comme Attaché à la terre et Super Mario RPG ont encore une chance d’apparaître sur le service. Les ajouts les plus récents à ces bibliothèques ont été Claymates, Jelly Boy, Bombuzal et une version SP de Super Mario Bros 3.

Bien qu’il n’y ait pas encore d’informations sur le prix et la date de sortie du nouveau niveau NSO de Nintendo, nous savons qu’il sera lancé avec une “collection” de jeux Nintendo 64 et Sega Genesis (Mega Drive) – avec plus de titres déjà confirmés comme futures versions.

Êtes-vous soulagé d’apprendre que Nintendo continuera à prendre en charge les services en ligne SNES et NES ? Quels jeux aimeriez-vous voir ajoutés à ces bibliothèques particulières ? Laissez vos pensées ci-dessous.