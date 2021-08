Ne vous inquiétez pas pour Sinema sur l’infrastructure, elle n’est qu’un « faux lissage » ⋆ .

S’il y a quelque chose de pire que les « actualités par câble » (et beaucoup d’entre elles sont plutôt mauvaises), ce serait nos trois réseaux « nationaux », les piliers éternels de CBS, ABC et NBC, en particulier leurs heures de grande écoute à 6h30. Éditions PM EST. Mes parents n’ont pas de câble, donc la seule fois où je suis soumis à ces émissions d’informations abaissées, c’est lorsque je leur rends visite. Mercredi soir n’a pas fait exception, car ces réseaux ont pratiquement sauté de joie, vantant l’accord d’infrastructure merveilleusement bipartite (David Muir d’ABC a devancé à bout de souffle le segment de son propre réseau en nous informant que « Mitch McConnell est un« Oui ! ») qui en réalité n’est pas encore un « accord » du tout, puisque personne ne semble encore avoir convenu de la façon dont il sera payé.

Mais si l’accord d’infrastructure «bipartite» (qui finance principalement des projets traditionnels de brique et de mortier qui, dans n’importe quel pays non dysfonctionnel, auraient été achevés il y a une décennie) recueille en fait suffisamment de votes républicains pour surmonter une obstruction du GOP, ce ne sera pas beaucoup de une “victoire” pour les démocrates. Ce qui serait une véritable victoire pour les démocrates, ce serait le passage par le processus de réconciliation budgétaire du paquet d’infrastructures entièrement séparé de 3 500 milliards de dollars qui finance tout ce que le président Biden voulait réellement, comme l’extension de la couverture Medicare pour inclure la vision, l’audition et les soins dentaires, le financement des soins de santé à domicile pour les personnes âgées et les enfants ayant des besoins spéciaux, le financement de programmes de garde d’enfants et de congés familiaux, la fourniture d’un collège communautaire gratuit, le logement public et l’aide à la location, et la lutte contre le changement climatique, entre autres choses que les républicains n’accepteront jamais. Bien sûr, la Réconciliation nécessite 50, plutôt que 60 voix, pour passer. Étant donné qu’aucun républicain ne votera jamais pour le paquet de 3 500 milliards de dollars, tous les démocrates doivent voter pour, sinon il n’a aucune chance de devenir loi.

À la fin du segment Newshour de mercredi, il est revenu à Judy Woodruff de PBS d’interroger un sénateur par ailleurs bouillant, Jon Tester, sur le sort de ce projet de loi d’infrastructure beaucoup plus complet :

Dernière question, sénateur. Le sort de ce soi-disant projet de loi d’infrastructure sociale de 3,5 billions de dollars, de l’argent pour les soins de santé à domicile, pour l’éducation, pour l’environnement, à quoi ressemble son sort, et maintenant que vous avez le démocrate de l’Arizona Kyrsten Sinema qui dit qu’elle ne votera pas pour il? Et vous avez besoin de démocrates à bord.

Le sénateur Tester, quelque peu dégonflé par la question, a bégayé un instant, puis a admis qu’il ne s’était concentré que sur le projet de loi bipartite, mais a assuré à Woodruff que « Quand je rentre chez moi, j’entends parler de logement, j’entends parler de garde d’enfants, j’entends sur les soins aux personnes âgées tout le temps.

Eh bien, oui, ces problèmes sont assez importants. Il n’est donc pas surprenant que de nombreux démocrates aient été plus qu’un peu alarmés lorsque la sénatrice Sinema a déclaré “qu’elle ne votera pas pour cela”, d’autant plus qu’elle a programmé cette annonce mercredi pour qu’elle coïncide pratiquement avec le prétendu accord sur l’accord bipartite. .

Comme Josh Marshall de TalkingPointsMemo nous le rappelle astucieusement, c’est exactement ce que le sénateur Sinema veut que nous ressentions : alarmé. Ou plus précisément, de se sentir comme si elle était notre seul espoir. En fait, ce sont juste le genre de bouffonneries pour lesquelles elle vit. Comme le note Marshall, voici ce que Sinema a réellement dit :

“J’ai également clairement indiqué que même si je soutiendrai le démarrage de ce processus, je ne soutiens pas un projet de loi qui coûte 3 500 milliards de dollars – et dans les mois à venir, je travaillerai de bonne foi pour développer cette législation avec mes collègues et l’administration pour renforcer l’économie de l’Arizona et aider les familles ordinaires de l’Arizona à progresser », a déclaré Sinema dans un communiqué écrit.

Marshall dit que cela correspond au cours de l’approche «Lissage 101» de Sinema pour son travail :

Je pense que cela est mieux interprété comme Sinema jetant un drapeau qu’elle va continuer à lisser et à créer un drame dans le but de se bâtir une réputation d’uber-‘modérée’ et généralement que tout le monde l’embrasse. Elle veut en sortir comme la personne qui n’était pas totalement d’accord avec les priorités démocrates et qui a réduit les chiffres, au moins un peu. Si elle voulait vraiment arrêter le processus, elle ne voterait pas pour qu’il commence, ce qu’elle est. Cela vous raconte l’histoire.

Le point clé ici, du point de vue de Marshall, est que l’autre déficit des démocrates gronder, le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, selon toutes les apparences, n’est pas jusqu’à présent avec Sinema sur celui-ci.

Et voici pourquoi c’est important. Manchin est d’un état très rouge. Il a sa propre politique et un ensemble de préoccupations qui semblent fonctionner pour lui dans son état, mais il ferme rarement son parti sur des choses critiques. Rien de tout cela n’est nouveau pour Manchin. Son vote est juste plus crucial. Sinema quant à lui est un faux lissage. Elle a commencé en tant que membre du parti vert. Ensuite, elle était démocrate progressiste. Maintenant, c’est une super ‘centriste’. C’est un faux total et je doute fort qu’elle puisse réussir tout ça si elle est là seule sans Manchin. Sans Manchin, elle se couchera.

De l’avis de Marshall (et cela semble raisonnable), il s’agit simplement d’un drame « regarde-moi » de Sinema qui ne semble pas se rendre compte que contrairement à Manchin (qui parvient miraculeusement à survivre et à prospérer dans un état ultra-rouge dont les résidents simplement saliver pour des raisons de s’opposer aux démocrates et à Joe Biden), son approche hautaine et iconoclaste ne résonne pas avec ses propres électeurs. Comme le souligne Marshall, il n’y a rien, y compris son prix, dans le paquet d’infrastructure de réconciliation qui soit susceptible de déranger la base constituante de Sinema. Au contraire, cela semble être strictement un ego-trip pour Sinema, tout comme sa tristement célèbre opposition à l’augmentation du salaire minimum.

Et pour cette raison, comme l’avise Marshall, Sinema mérite probablement un défi principal : « Elle est une force destructrice dans le caucus démocrate et la politique démocrate en général. » Marshall fait valoir un très bon argument selon lequel ces pitreries accrocheuses de Sinema rendent la tâche d’autant plus difficile à l’autre sénateur démocrate de l’Arizona, Mark Kelly, puisque Kelly est prêt à être réélu en 2022 et aimerait en théorie pouvoir pointer vers un certain type des réalisations d’un sénat démocrate. Plus Sinema joue le rôle de prima donna pour la gratification de son ego, plus les républicains ont de munitions contre tous les démocrates, y compris Kelly.

Cependant, le problème auquel les démocrates sont confrontés, comme le reconnaît Marshall, est qu’en pratique, les principaux défis affaiblissent généralement la structure du parti démocrate, en particulier dans les États qui ne sont pas vraiment bleus au départ, comme l’Arizona. Ainsi, même si «idéalement» le meilleur résultat serait la primaire de Sinema en 2024, nous risquons de fracturer l’électorat démocrate de l’Arizona qui l’a élue en premier lieu. Selon Marshall, l’objectif le plus important est d’ajouter plus de démocrates au Sénat en 2022, de sorte que son penchant pour le lissage est rendu sans pertinence.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Community last sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.