L’un des nombreux faits saillants de la récente Animal Crossing: Nouveaux Horizons La diffusion directe a été la révélation du DLC «Happy Home Paradise».

Il s’agit essentiellement d’un suivi de Concepteur de maison heureux sur la 3DS et sera disponible en tant qu’extension payante autonome pour 24,99 $ USD / 24,99 euros / 22,49 £, ou sera accessible dans le cadre de la mise à niveau « Pack d’extension » de Nintendo Switch Online.

Alors, que se passe-t-il si vous jouez au DLC « Happy Home Paradise » avec votre abonnement NSO et que votre abonnement expire ? Voici ce qu’un représentant de Nintendo a dit à nos amis d’Eurogamer à ce sujet :

«Les joueurs peuvent toujours continuer à accéder à certaines choses qu’ils ont déverrouillées dans Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise sur leur île principale, y compris l’ajout de comptoirs, de cloisons, ainsi que l’ajout d’un éclairage ambiant et de paysages sonores, même si leur accès à Animal Crossing : New Horizons – Happy Home Paradise est suspendu. Cependant, il ne sera pas possible de visiter l’archipel si les joueurs perdent l’accès au DLC. Pour pouvoir visiter l’archipel et répondre à nouveau aux demandes de conception de maisons de vacances, vous devrez acheter le DLC séparément ou renouveler l’abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack. »

C’est compris? Vous pourrez toujours accéder aux nouvelles fonctionnalités de construction et à tout ce que vous avez débloqué dans Happy Home Paradise sur votre île, vous ne pourrez tout simplement plus visiter cet endroit une fois que votre abonnement au « Pack d’extension » aura expiré. Encore une fois, si vous n’avez pas à vous soucier de choses comme les abonnements, vous pouvez toujours acheter l’extension de New Horizons.

Allez-vous vous inscrire au « Pack d’extension » de NSO pour jouer à ce nouveau DLC Animal Crossing, ou allez-vous payer pour la version autonome ? Laissez un commentaire ci-dessous.