Ne vous inquiétez pas, Zelda : BOTW 2 viserait toujours à être lancé l’année prochaine

Image : Nintendo

La Légende de Zelda : Breath of the Wild la suite ne s’est pas présentée aux Game Awards et certains fans se sont inquiétés du moment où Nintendo fournirait la prochaine mise à jour. Selon le patron d’IGN, Peer Schneider, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Dans le dernier épisode du podcast IGN Games (via une histoire sur GamesRadar), Schneider a expliqué comment il avait parlé à « certaines personnes de l’industrie » qui lui auraient assuré que BOTW2 visait toujours une sortie en 2022. L’année prochaine, en général, sera aussi apparemment une année très excitante pour Nintendo :

« On dirait que Nintendo va avoir une assez bonne année l’année prochaine. Donc, je ne prendrais pas l’absence de gros trucs [at The Game Awards] comme un signe que Breath of the Wild est peut-être retardé ou qu’ils n’ont pas d’autres trucs, car on dirait que … les gens de Nintendo sont très excités à propos de 2022. «

Schneider a ajouté à cela, suggérant que la suite attendue de Breath of the Wild pourrait arriver d’ici novembre prochain – mais ce n’est en aucun cas une confirmation de la date de sortie du jeu. On ne sait pas si c’était entièrement spéculatif ou s’il taquinait quelque chose de plus.

Il y a quelques semaines à peine, le journaliste de VentureBeat Games et initié occasionnel, Jeff Grubb, a expliqué qu’il ne s’attendait pas à voir BOTW2 avant la fin de l’année prochaine, mais pensait qu’il y avait aussi la possibilité qu’il n’arrive pas en 2022 :

« [Zelda: BOTW 2] Probablement [is] ne sortira pas avant la fin de l’année prochaine, s’il sort en 2022. »

Nintendo a attaché « 2022 » à la fin de sa bande-annonce E3 pour le jeu, et a noté dans les relations publiques officielles comment il « visait de lancer » le jeu sur Switch d’ici l’année prochaine.

Quand pensez-vous que BOTW2 arrivera sur Nintendo Switch ? Faites une estimation ci-dessous.