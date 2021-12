‘NE VOUS LAISSERAIT PAS PARTIR’: SI QUELQUE CHOSE FONCTIONNE, IL N’EST PAS TOUCHE par Martin Garrix

Si les précédentes collaborations entre Martin Garrix et Matisse & Sadko avaient été un succès, imaginez ce qui est ressorti de ‘Won’t Let You Go’ avec la voix de John Martin

‘Won’t Let You Go’ est arrivé comme cadeau de Noël. Nous écoutons cette chanson depuis quelques temps sur les plateaux de Martin Garrix et aussi sur les plateaux de Matisse & Sadko. Et enfin, après une longue attente, voici une nouvelle collaboration entre les trois producteurs rejoints par la voix de John Martin. Quatre noms se rencontrent pour la première fois qui avaient travaillé ensemble, mais cette grande équipe n’avait jamais été formée.

Ainsi, Matisse & Sadko collabore avec Martin Garrix sur ‘Won’t Let You Go’ après l’avoir fait sur d’autres morceaux comme ‘Together’, ‘Hold On’, ‘Forever’ ou ‘Mistaken’. De son côté, la voix de John Martin se retrouve sur des morceaux comme ‘Higher Ground’ et ‘Now That I’ve Found You’. Tous les succès. Toutes les chansons ont été largement jouées dans les festivals et les flux de rupture sur Spotify et YouTube. Il était temps d’unir toutes ces pistes en une seule et voici le résultat.

En fait, ce single est un mélange de tous. Si nous nous arrêtons pour l’écouter calmement, nous trouverons des parties de chacune des chansons nommées dans lesquelles ces artistes ont collaboré d’une manière ou d’une autre. Nous sommes confrontés à l’une des meilleures chansons de Martin Garrix ces dernières années et ce sera sans aucun doute l’une des chansons qui nous fera le plus danser dans les festivals de 2022. La conclusion est claire et la déclaration bien connue que si quelque chose fonctionne, vous n’avez pas à le changer. Ce « Won’t Let You Go » est un exemple très valable.

Écoutez-le ci-dessous :