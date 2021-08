«Ne vous laissez pas bercer» alors que la Commission européenne considère le piège Crypto KYC

Comparer

Adobe/kravik93

Bien que la Commission européenne (CE) déclare qu’elle ne cible pas les portefeuilles cryptographiques non dépositaires, sa nouvelle série de propositions législatives affecterait toujours ces utilisateurs et l’ensemble du secteur naissant.

Niklas Schmidt, avocat et associé du cabinet d’avocats autrichien Loup Theiss , a déclaré à Cryptonews.com que “dans le cadre d’un examen des règles de l’UE contre le blanchiment d’argent, la Commission européenne, dans une lutte de pouvoir désespérée, veut serrer les vis sur les actifs cryptographiques, tels que Bitcoin (BTC)”.

“Ne vous trompez pas et ne vous laissez pas bercer”, a prévenu Simon Lelieveldt, Conseiller en conformité pour l’échange de bitcoins néerlandais Bitonic.

En vertu de ces règles proposées, toute entité transférant des actifs cryptographiques doit collecter et stocker des détails sur les expéditeurs et les destinataires, similaires à ce qui s’applique déjà aux virements électroniques, et cette soi-disant “règle de voyage” a été introduite en juin 2019 par le Groupe d’action financière. (GAFI).

Maintenant, la Commission européenne souhaite que les États membres de l’UE la mettent en œuvre pour obtenir une traçabilité complète des transferts cryptographiques, a fait valoir Schmidt.

Ce qu’il qualifie de « typique de l’approche bureaucratique de l’UE » est l’utilisation du terme CASP (prestataires de services d’actifs cryptographiques) par opposition au VASP (fournisseurs de services d’actifs virtuels) du GAFI.

Selon Schmidt,

« À long terme, cette règle, si elle est adoptée, conduirait probablement à une fourche entre des cryptoacteurs centralisés entièrement conformes (et donc très coûteux) tels que les échanges centralisés (CEX) et un univers parallèle de défaut composé d’alternatives telles que les échanges décentralisés ( DEX)”.

L’avocat a souligné qu’il reste à voir si la proposition passera par le processus législatif.

Portée limitée avec un impact puissant

La proposition elle-même ne s’applique pas aux transferts peer-to-peer (P2P) d’actifs cryptographiques ou aux transactions impliquant un fournisseur de services d’actifs cryptographiques (CASP) et un « portefeuille non hébergé » (juste un portefeuille cryptographique normal où un utilisateur a le contrôle des clés).

Son champ d’application est limité aux transferts d’actifs cryptographiques impliquant CASP et d’autres sociétés, telles que divers fournisseurs de services de paiement.

Cependant, si la proposition est mise en œuvre, les échanges cryptographiques seraient toujours tenus de signaler si un client envoie des actifs cryptographiques à un “portefeuille non hébergé” s’ils le trouvent suspect. Dans le même temps, un transfert depuis ce type de portefeuille ne peut être accepté sans une diligence raisonnable de la part du client.

Parce que les CASP, qui incluent les échanges crypto-to-fiat et crypto-to-crypto, seraient inclus parmi les entités couvertes par la nouvelle réglementation anti-blanchiment d’argent (AML), seraient soumis à une due diligence client, et devraient déclarer toute opération suspecte, que ce soit lors de l’entrée en relation d’affaires ou lors d’une opération occasionnelle. Cela inclut la réception de crypto à partir de « portefeuilles non hébergés ».

La proposition elle-même parle d’une “approche préventive” dans le plein respect de la libre circulation des capitaux. Il considère qu’il est “approprié” de créer un système qui oblige les fournisseurs de services de paiement et les CASP à inclure des informations sur l’expéditeur et le bénéficiaire de chaque transfert cryptographique.

Ils disent qu’il s’agit “d’assurer la transmission d’informations tout au long de la chaîne de paiements ou de transferts d’actifs cryptographiques”.

Les États membres devraient toutefois avoir la possibilité d’exempter de ce règlement certains transferts de fonds nationaux de faible valeur, tels que les transferts de faible valeur d’actifs cryptographiques, utilisés pour l’achat de biens ou de services, à condition que le transfert puisse toujours être retracé. . . . au payeur/bénéficiaire.

Lorsque la vérification n’a pas encore eu lieu, l’obligation de vérifier l’exactitude des informations sur l’expéditeur et le bénéficiaire ne devrait être imposée que pour les virements individuels dépassant 1 000 EUR (1 188 USD), à moins que :

le virement semble être lié à d’autres virements qui, ensemble, dépasseraient 1000 EUR ; les actifs cryptographiques ont été reçus ou payés en espèces ou en « monnaie électronique anonyme » ; il existe des motifs raisonnables de soupçonner le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme.

Ceci est fait pour que l’efficacité des systèmes de paiement et des services de transfert d’actifs cryptographiques ne soit pas affectée, soutient la proposition, et pour “équilibrer” le risque de rendre les transactions souterraines en raison de “trop ​​d’exigences d’identification”. menace terroriste posée par de petits transferts d’actifs cryptographiques. “

“Une ingérence majeure dans les droits de l’homme”

« L’UE prend pleinement en compte tous les principes du GAFI. Bien qu’ils ne puissent techniquement pas interdire les portefeuilles auto-hébergés, le piratage réside dans l’obligation en vertu de l’article 58 de vérifier et de KYC [conozca a su-cliente] le bénéficiaire des portefeuilles », a déclaré Simon Lelieveldt à Cryptonews.com.

Il a ajouté qu’il s’agissait du même “truc” que le Banque centrale néerlandaise (DNB) utilisé en Hollande pour atteindre presque le même objectif.

Comme indiqué en mai, une ordonnance du tribunal obtenue par Bitonic a réussi à forcer la DNB à supprimer son exigence controversée de vérification du portefeuille.

C’est un excellent jeu de galerie. – Simon Lelieveldt (@finhstamsterdam)

La Autorité bancaire européenne (EBA) a appelé le DNB à être à l’avant-garde des règles du GAFI, a déclaré Lelieveldt, soulignant le paragraphe 54 du rapport intermédiaire du GAFI 2020, qui se lit comme suit :

«Cependant, le lancement de nouveaux actifs virtuels pourrait modifier considérablement les risques de BC / FT, en particulier s’il y a une adoption massive d’un actif virtuel qui permet des transactions anonymes entre pairs. Il existe une variété d’outils disponibles au niveau national pour atténuer, dans une certaine mesure, les risques posés par les transactions anonymes entre pairs si les autorités nationales considèrent que le risque de BC / FT est inacceptablement élevé. Cela inclut l’interdiction ou le refus de la licence des plates-formes si elles autorisent les transferts de portefeuille non hébergés, l’introduction de limites transactionnelles ou de volume sur les transactions peer-to-peer, ou l’exigence que les transactions se produisent avec l’utilisation d’un VASP ou d’institutions financières. » [Énfasis añadido.]

La mise à jour du rapport note également que “refuser la licence VASP s’ils autorisent les transactions vers / depuis des entités non obligées (c’est-à-dire des portefeuilles privés / non hébergés) (par exemple, forcer les VASP via une “règle de voyage” à accepter les transactions uniquement de / vers d’autres VASP ). “

Par conséquent, selon Lelieveldt, l’UE oblige les destinataires KYC pour les portefeuilles P2P ainsi que pour les coffres-forts, “pour lesquels cela n’a pas de sens”.

Fournissant plus d’informations dans ses fils Twitter, Lelieveldt a fait valoir que la raison pour laquelle nous mettons fin à la règle de voyage dans les banques et maintenant les crypto-monnaies est également parce qu’il s’agit d’un outil permettant d’éviter et d’esquiver l’applicabilité appropriée des obligations légales de la part des entités gouvernementales qui voulaient gagner de l’argent. données sans souci de confidentialité », le décrivant comme le gouvernement qui impose des ransomwares à ses citoyens et institutions financières.

Il a également qualifié le paquet de l’UE “d’intrusion majeure dans les droits de l’homme”, arguant que c’est la raison pour laquelle le comité européen de la protection des données (EDPB) a envoyé à la CE une lettre sur la protection des données personnelles dans les propositions législatives LBC-FT en mai dernier.

L’EDPB a déclaré à Cryptonews.com que,

Les CE “ont pris bonne note de notre lettre et des préoccupations qui y sont exprimées et nous sommes convaincus qu’elles s’efforceront d’y répondre dans les prochaines étapes du processus législatif”.

Le paquet législatif va maintenant être débattu par le Parlement européen et le Conseil. En outre, la CE espère que le nouveau Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) au niveau de l’UE est opérationnelle en 2024. Mais elle commencerait ses travaux de surveillance directe “un peu plus tard, une fois la directive transposée et le nouveau cadre réglementaire engagé. Postuler”. L’AMLA serait l’autorité centrale coordonnant les autorités nationales “pour garantir que le secteur privé applique correctement et de manière cohérente les règles de l’UE”.

Voir le conférencier, auteur et éducateur Bitcoin Andreas M. Antonopoulos affirmant que la vie privée est un droit humain.

