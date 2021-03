Ne vous laissez pas berner par ces arnaques insidieuses de phishing Instagram DM – .

Des appels automatisés aux messages de spam en passant par les tentatives de connexion mystérieuses, la sécurité du compte est aussi importante qu’elle ne l’a jamais été. Vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger vos comptes en ligne et éviter toute escroquerie flagrante. Le gros problème est que toutes les escroqueries ne sont pas aussi évidentes qu’un appel vous informant qu’il y a un mandat d’arrestation, c’est pourquoi Instagram a tweeté un mot d’avertissement à propos des DM qui prétendent être de la société.

Top Deal du jour Ce gadget à 32 $ est devenu viral sur TikTok et maintenant Amazon ne peut pas le garder en stock! Prix ​​courant: 35,99 $ Prix: 32,39 $ Vous économisez: 3,60 $ (10%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Instagram indique que certains utilisateurs ont reçu des messages publicitaires qui semblent provenir du «Centre d’aide sur les droits d’auteur» de l’entreprise, informant les utilisateurs que l’un de leurs messages contient une «violation des droits d’auteur».

Le DM menace de fermer son compte s’il ne «fournit pas de commentaires» expliquant pourquoi le message n’enfreint aucun droit d’auteur. Notamment, le DM ne donne pas à l’utilisateur le choix de simplement supprimer le message. Il y a également un lien en bas du DM vers un site qui n’appartient pas ou n’est pas géré par la société mère Facebook.

🔐 Protégez votre compte 🔐 Vous pouvez recevoir des e-mails qui ressemblent à ceux d’Instagram, mais ce n’est pas le cas 👀 Évitez les piratages et le phishing en: ✔️ Vérification de vos paramètres pour confirmer que nous vous avons contacté. Rien ici? Alors ça ne vient pas de nous. ✔️ Activation de l’authentification à 2 facteurs. pic.twitter.com/V0B40gVhmj – Instagram (@instagram) 29 mars 2021

« Instagram ne vous enverra jamais de DM sur les violations des droits d’auteur et ne vous demandera jamais aucune de vos informations personnelles comme des mots de passe, etc. la vidéo dans le tweet explique. « NE CLIQUEZ PAS OU NE RÉPONDEZ PAS. » Désormais, il existe un moyen légitime qu’Instagram peut vous contacter, mais ce ne sera jamais avec des messages directs. Si vous souhaitez vérifier et voir si vous avez reçu ou non des messages d’Instagram, accédez à Paramètres > Sécurité > E-mails d’Instagram.

Puisque vous vous amusez déjà dans le Paramètres menu, ce serait également le bon moment pour activer l’authentification à deux facteurs, ce qui pourrait éviter que votre compte ne soit envahi si quelqu’un découvre votre mot de passe. Voici les étapes à suivre pour activer 2FA à partir de l’application mobile Instagram:

Aller à Paramètres > Sécurité > Authentification à deux facteurs

Clique sur le Commencer bouton en bas de l’écran Choisissez entre utiliser une application d’authentification ou un message texte Si vous ne disposez pas d’une application d’authentification, Google Authenticator est une option facile.Si vous choisissez la méthode de l’application, vous obtiendrez le code de l’application à entrez sur Instagram Si vous choisissez la méthode de texte, vous recevrez un message texte avec un code à la place Vous serez présenté avec un tas de codes de sauvegarde que vous pouvez utiliser pour accéder à votre compte au cas où vous perdriez votre téléphone ou ne pourriez pas recevoir un code 2FA. Prenez une capture d’écran de ces codes.

Maintenant que vous avez activé 2FA et que vous avez appris la vérité sur ces DM sommaires sur le droit d’auteur, vous devriez pouvoir profiter d’Instagram sans vous exposer à un risque constant d’être piraté ou arnaqué. Marche à suivre!

Top Deal du jour Ce gadget à 32 $ est devenu viral sur TikTok et maintenant Amazon ne peut pas le garder en stock! Prix ​​courant: 35,99 $ Prix: 32,39 $ Vous économisez: 3,60 $ (10%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.