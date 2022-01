Ne vous laissez pas distraire par l’objet brillant

Le cycle d’actualités 24h/24 et 7j/7 est un extrait rapide de l’histoire de l’heure, pas l’histoire du jour du journal d’antan. Très peu de rapports ont une endurance, ce qui semble refléter la durée d’attention des Américains. Les médias grand public utilisent ce phénomène pour manipuler ce qu’ils nous servent dans leurs émissions quotidiennes. L’ironie est à quel point l’objectif des points de vente msm est similaire, y compris leurs points de discussion et leurs mots-clés. C’est comme si toutes les chaînes partageaient une conférence téléphonique avec la Maison Blanche chaque matin. Nous devons lutter contre la fumée et les miroirs et éviter l’objet brillant. Nous devons rester concentrés sur les événements critiques qui ont un impact sur notre pays et qui se déroulent toujours.

Voici quelques exemples d’histoires que la Maison Blanche essaie de balayer sous le lit :

Les Américains toujours bloqués en Afghanistan Même le nombre de ceux qui restent est omniprésent. Cela peut être des dizaines ou des milliers, selon votre source. En fin de compte, nous avons laissé les Américains derrière nous, et cette histoire n’est pas terminée tant que chacun d’entre eux n’est pas rentré chez lui en toute sécurité. Hunter Biden et le lien de la famille Biden avec la Chine La famille Biden est corrompue, point final. Les Bidens ont gagné des millions en vendant une exposition à Joe Biden, le sénateur, le vice-président et le président. Cela a un impact sur les politiques américaines à l’égard de la Chine et sur des situations telles que les violations des droits de l’homme et l’enquête sur l’origine du COVID. Ceux-ci sont compromis en raison de l’emprise de la Chine sur Joe Biden. Biden ne peut pas traiter objectivement avec la Chine, la Russie ou l’Ukraine car ils sont dans sa poche. La frontière sud ouverte L’administration Biden a détruit notre frontière sud et mis en danger notre pays en nuisant à notre sécurité et à notre santé. Plus de 2 millions d’immigrants illégaux ont traversé le Rio Grande en 2021, et ce sont eux qui ont été appréhendés. Des tonnes de fentanyl ont été confisquées, mais combien sont passées entre les mailles du filet ? Les démocrates demandent plus de financement pour lutter contre l’épidémie de fentanyl, mais aucun ne veut s’attaquer à la source en fermant la frontière. Kamala Harris a passé l’année sans visiter la frontière et insiste toujours sur une cause fondamentale. Elle se leurre et essaie de nous distraire du vrai problème. Des millions d’illégaux sont maintenant parmi nous. Les centaines de milliers d’illégaux de plus de 150 pays n’ont pas de cause profonde. Dispersion des immigrants Des centaines de milliers d’immigrants venant du Mexique et d’Afghanistan sont dispersés dans tout le pays. Ces gens n’ont pas de racines, pas de fonds, peu de maîtrise de la langue. Ils sont placés dans des villes et villages qui leur sont étrangers et un climat auquel ils ne sont pas habitués. Ils deviennent immédiatement un fardeau pour les programmes de soutien et les écoles étendus. Crimes Les homicides, les agressions, les vols majeurs sont en augmentation à travers le pays. Le financement du mouvement policier a eu une influence dévastatrice sur nos grandes villes, et les démocrates tentent maintenant de remettre le génie dans la bouteille. Ils ont manipulé les chiffres en éliminant certains crimes des statistiques. Le mensonge n’a pas fonctionné car nous pouvons voir le crime de nos propres yeux. La gauche veut maintenant de l’argent pour réembaucher les mêmes policiers qu’ils ont relevés en 2020 et 2021. C’est toujours une solution de jeter de l’argent sur un problème et de s’en aller. Tant que les démocrates ne seront pas sévères contre le crime, du flic de police au système judiciaire, le problème ne disparaîtra pas. Inflation L’inflation est le seul problème qui fera couler les démocrates et garantira un tsunami rouge en 2022. Elle n’est pas transitoire, et elle n’est pas de 5%. Ces mensonges continuent de se répéter quotidiennement, mais cela amplifie la tentative de la gauche de tromper le peuple américain. Le gaz est épuisé à 60 %, le chauffage domestique à 45 %, la nourriture à 12 %, mais il faut ignorer ces secteurs pour arriver à 5 %. Les Américains ne peuvent pas les ignorer car ils creusent plus profondément dans leurs poches pour survivre semaine après semaine. Les pauvres et la classe moyenne sont les plus durement touchés par l’inflation, et ils frapperont le plus durement les démocrates à moyen terme.

Nous devons rester concentrés sur ces questions. Ils nous impactent directement et rendent l’Amérique moins prospère et moins sûre qu’il y a tout juste un an. Les démocrates créent des problèmes pour l’Amérique sans solutions. Nous ne pouvons pas laisser le voile du changement climatique et du racisme obscurcir notre vision. Les républicains doivent remédier à ces problèmes et nous remettre sur la bonne voie,

